В сегодняшнем "Северном побережье" мы пишем о том, как обстоят дела в туристическом секторе Ида-Вирумаа в этом году. Надо признать, ничего катастрофического не произошло, но и чрезвычайно хорошими результатами предприниматели похвастаться не могут. Скорее, сектор демонстрирует постоянные усилия с целью снова подняться на ноги после
ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Над туризмом сгущаются тучи
А это отнюдь не просто. Мультикризис (пандемия, война, рецессия) оставил свой след. И надо отметить, что в Ида-Вирумаа, где до войны в Украине значительная часть туристического бизнеса была ориентирована на жителей России и где число этих туристов постоянно росло, санкции, связанные с войной, сказались особенно сильно.
В какой-то момент все вернулось к нулевой точке в усилиях по продвижению на восток, и пришлось заняться поиском новых рынков. А выбор невелик: если ближайший зарубежный сосед отпадает, приходится обращать взор на следующих. Финны и латыши стали приезжать чаще, но привлечь их не так просто, как живущих за рекой Нарвой русских. Однако следует отдать должное нашим туристическим операторам за то, что они не сдались и продолжают усердно работать, чтобы сохранить конкурентоспособность услуг. Тем более что это становится все сложнее из-за налоговой политики государства: налог с оборота для заведений размещения с нового года вырастет на четыре процента, увеличится и общая ставка налога с оборота, а также налоги на рабочую силу. Все это приведет к повышению общего уровня цен и ослабит конкурентоспособность нашего турбизнеса в привлечении тех же латвийских или финских туристов. Не говоря уж о внутренних туристах. Ведь когда уровень жизни падает, люди вынуждены также сокращать расходы, и от отдыха и развлечений, как правило, отказываются в первую очередь.