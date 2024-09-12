ПЕРЕДОВИЦА Над туризмом сгущаются тучи

В какой-то момент все вернулось к нулевой точке в усилиях по продвижению на восток, и пришлось заняться поиском новых рынков. А выбор невелик: если ближайший зарубежный сосед отпадает, приходится обращать взор на следующих. Финны и латыши стали приезжать чаще, но привлечь их не так просто, как живущих за рекой Нарвой русских. Однако следует отдать должное нашим туристическим операторам за то, что они не сдались и продолжают усердно работать, чтобы сохранить конкурентоспособность услуг. Тем более что это становится все сложнее из-за налоговой политики государства: налог с оборота для заведений размещения с нового года вырастет на четыре процента, увеличится и общая ставка налога с оборота, а также налоги на рабочую силу. Все это приведет к повышению общего уровня цен и ослабит конкурентоспособность нашего турбизнеса в привлечении тех же латвийских или финских туристов. Не говоря уж о внутренних туристах. Ведь когда уровень жизни падает, люди вынуждены также сокращать расходы, и от отдыха и развлечений, как правило, отказываются в первую очередь.