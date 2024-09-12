В День авиации на аэродроме в Йыхви будет интересно на земле и в воздухе

После годичного перерыва в Йыхви вновь соберутся любители авиации. Инициатором на этот раз выступил руководитель недоходного общества "Ida Event" Эрик Сечков, который сказал, что мечтал развивать традицию, начатую три года назад.

- Мне очень понравилось это мероприятие необычного формата, в команде организаторов которого удалось поучаствовать в прошлые годы, - сказал он. - Видел, что оно привлекает многих людей и не только местных. Поэтому написал проект, который получил поддержку Фонда интеграции и Йыхвиской волости. Сентябрь балует нас хорошей погодой, и предстоящая суббота обещает быть такой же по-летнему теплой. Встреча на летном поле состоится!

При подходящих погодных условиях взлетят в небо самолеты, вертолеты и дроны. К участию в воздушном фестивале пригласили также авиамоделистов. По словам Эрика Сечкова, в Пуру обещали приземлиться около десяти небольших самолетов, а также вертолет Департамента полиции и пограничной охраны. Желающие смогут подняться в небо на вертолете.

На поле будут организованы торговая и выставочная зоны, для детей привезут большой батут, устроят игры и другие развлечения. Большую полевую кухню привезет ресторан "Монк".

В концертной программе выступит молодежный оркестр Кохтла-Ярвеской гимназии, фольклорный бенд "Кратт" и другие. Среди всех посетителей проведут розыгрыш призов.