Йыхвиский народный бег поведет участников на городские улицы, в парк и магазин

Основные дистанции Йыхвиского народного бега - 10 км и 5 км. Кроме того, в программу входят детский забег на 2 км и малышовый забег. Место старта и финиша будет на стадионе Хейно Липпа.

Трассы забега проходят между квартирными домами Йыхвиского микрорайона и по парку. Десятикилометровая трасса поведет участников также через туннель на другую сторону железной дороги в более старую часть Йыхви. По сравнению с прошлым годом главным отличием будет то, что если тогда через микрорайон проходили последние километры бега, то теперь - первые. В субботу между 11.00 и 13.00 участникам движения в Йыхви стоит быть более осторожными, так как из-за народного бега регулировщики временно перекроют на короткое время некоторые перекрестки, чтобы безопасно пропустить через них бегунов и ходоков.

В прошлом году в Йыхвиском народном беге участвовали 470 бегунов и ходоков, что стало рекордом этого столетия. В предыдущие пару десятилетий не удавалось сделать так, чтобы число участников значительно превысило 300 человек. Однако в прошлую пятницу в Тойласком народном беге приняли участие в общем 450 бегунов и ходоков.

Йыхвиский волостной советник по культуре и спорту и один из организаторов Ида-Вирумааской серии забегов Аво Самбла полон веры, что количество участников этого бега превысит цифры как нынешнего Тойлаского, так и прошлогоднего Йыхвиского забега. По его словам, организаторы сильно постарались, чтобы в нем поучаствовало как можно больше людей из йыхвиских школ и учреждений. "Я подчеркиваю, что Йыхвиский народный бег - это не соревнование профессионалов, а прежде всего в прямом смысле слова народный бег, на который стоит прийти побегать или пройтись таким образом, чтобы каждый выбрал наиболее подходящий ему темп. Хочется, чтобы у йыхвисцев сформировалось такое отношение, что участвовать в таком волостном мероприятии оздоровительного спорта и разделить его настроение - это дело чести".

По словам Самбла, по краям трассы оборудуют также несколько подбадривающих пунктов, где участникам будут добавлять пыла и хорошего настроения. "На субботу обещана хорошая погода, и я уверен, что участие в Йыхвиском народном беге подарит хорошие впечатления каждому, кто выйдет на старт", - добавил он.

Рекорд участия в одном из имеющих самую длинную историю ида-вирумааских мероприятий народного спорта - в Йыхвиском народном беге - был установлен в 1986 году. Тогда он состоялся впервые, и число его участников - 1455 человек - еще ни разу превысить не удалось.