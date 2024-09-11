По словам министра внутренних дел Лаури Ляэнеметс, из-за ограниченности бюджета полицейским и спасателям не стоит надеяться на повышение зарплаты, но и сокращений постараются избежать.
Ляэнеметс: денег на повышение зарплат полицейских и спасателей нет
Об этом глава МВД сообщил на инфочасе в среду.
По словам Ляэнеметса, положение госбюджета должно быть улучшено так, чтобы он соответствовал установленному ЕС лимиту дефицита. "Если мы не исправим нынешнее негативное состояние госбюджета, то в будущем по сути дела будем повышать зарплаты в кредит", - пояснил Ляэнеметс.
- Я думаю, очень важно, чтобы мы не сокращали спасателей или полицейских, военнослужащих Сил обороны или учителей, - добавил Ляэнеметс.