Ляэнеметс: денег на повышение зарплат полицейских и спасателей нет

По словам Ляэнеметса, положение госбюджета должно быть улучшено так, чтобы он соответствовал установленному ЕС лимиту дефицита. "Если мы не исправим нынешнее негативное состояние госбюджета, то в будущем по сути дела будем повышать зарплаты в кредит", - пояснил Ляэнеметс.