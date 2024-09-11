Ланно: сперва пациенту окажут первую помощь, а потому будут разбираться, кто оплатит визит

- Если человеку плохо и необходимо вызвать скорую помощь, доставить его быстро в больницу, то он поступает в ЭМО. И если пациент останется на лечение, то в ЭМО разберутся, будет ли за это платить Касса здоровья. Однако если человек после ЭМО вернется домой, то уже на месте надо будет оплатить визит, - сказал Юллар Ланно в комментарии rus.err.