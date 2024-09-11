Согласно исследованию SEB, большинство детей получают карманные деньги в размере до 20 евро в месяц.
Родители стали чаще давать своим детям карманные деньги
На вопрос, получают ли их дети карманные деньги для самостоятельных расходов, 45 процентов родителей ответили, что получают их время от времени, а 44 процента ответили, что их дети получают карманные деньги регулярно. Год назад только 35 процентов родителей время от времени давали своим детям карманные деньги, и половина опрошенных делали это регулярно. О том, что их дети сами зарабатывают карманные деньги, сообщили 5 процентов родителей, что на два процентных пункта больше, чем годом ранее. Однако количество родителей, которые не дают своим детям карманных денег, уменьшилось - если в прошлом году таких родителей было 10 процентов, то в этом году - 6 процентов.
- Регулярное предоставление карманных денег детям значительно сократилось, вероятно, из-за затянувшейся рецессии и быстрого роста цен, из-за которых семьям стало сложнее справляться с финансами, - заявила Виктория Ткач, руководитель сегмента частных клиентов SEB. - В то же время приятно видеть, что количество родителей, которые либо не могут, либо не хотят давать своим детям карманные деньги, уменьшилось.
Наибольшее число родителей, или 40 процентов, дают ребенку на карманные расходы в среднем до 20 евро в месяц, 34 процента дают 21-40 евро и 17 процентов дают 41-80 евро в месяц. Всего 6 процентов родителей дают на карманные расходы 81-120 евро, 1 процент - 121-160 евро и 2 процента - более 160 евро.
- По сравнению с прошлым годом объем детских карманных денег несколько изменился - число родителей, которые дают своему ребенку карманные деньги до 20 евро в месяц, уменьшилось на три процентных пункта, а количество родителей, которые дают своему ребенку 21- 40 евро в месяц увеличились на семь процентных пунктов, - сказал Ткач. - В то же время на пять процентных пунктов уменьшилось и количество родителей, которые дают своему ребенку 41-80 евро в месяц.
В качестве интересного факта Ткач отметил, что отцы дают детям карманные деньги щедрее, чем матери. "Размер карманных денег до 20 евро в месяц является основным, при котором можно заметить, что доля матерей выше, чем у отцов, 44 процента и 36 процентов соответственно, но отцы, а не матери, дают больше суммы в качестве карманных денег детям", - отметила она.
Отцы и тоже следят за тем, на что их дети тратят карманные деньги, чуть реже, чем матери, но оба стали делать это чаще по сравнению с прошлым годом. Иногда это делают 50 процентов отцов и 42 процента матерей (в прошлом году - 62 и 55 процентов соответственно), а постоянно - 41 процент отцов и 50 процентов матерей (в прошлом году - 26 и 37 процентов). Лишь 9 процентов отцов и 7 процентов матерей вообще не следят за расходами своего ребенка (в прошлом году - 11 процентов и 7 процентов).
- Родителям легче контролировать использование карманных денег, если они дают их ребенку банковским переводом, что и делает большинство, 62 процента, родителей, - сказала Ткач.
Большинство, или 80 процентов, детей пользуются банковским счетом и картой, а 57 процентов из них получили свою первую банковскую карту в возрасте 7-10 лет. 38 процентов детей получили банковскую карту в возрасте 11-14 лет, и только 6 процентов получили ее в возрасте 15-17 лет.