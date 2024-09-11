Родители стали чаще давать своим детям карманные деньги

На вопрос, получают ли их дети карманные деньги для самостоятельных расходов, 45 процентов родителей ответили, что получают их время от времени, а 44 процента ответили, что их дети получают карманные деньги регулярно. Год назад только 35 процентов родителей время от времени давали своим детям карманные деньги, и половина опрошенных делали это регулярно. О том, что их дети сами зарабатывают карманные деньги, сообщили 5 процентов родителей, что на два процентных пункта больше, чем годом ранее. Однако количество родителей, которые не дают своим детям карманных денег, уменьшилось - если в прошлом году таких родителей было 10 процентов, то в этом году - 6 процентов.

- Регулярное предоставление карманных денег детям значительно сократилось, вероятно, из-за затянувшейся рецессии и быстрого роста цен, из-за которых семьям стало сложнее справляться с финансами, - заявила Виктория Ткач, руководитель сегмента частных клиентов SEB. - В то же время приятно видеть, что количество родителей, которые либо не могут, либо не хотят давать своим детям карманные деньги, уменьшилось.

Наибольшее число родителей, или 40 процентов, дают ребенку на карманные расходы в среднем до 20 евро в месяц, 34 процента дают 21-40 евро и 17 процентов дают 41-80 евро в месяц. Всего 6 процентов родителей дают на карманные расходы 81-120 евро, 1 процент - 121-160 евро и 2 процента - более 160 евро.