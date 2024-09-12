Жители Эстонии стали чаще ездить за границу на автобусах

Более сорока миллионов пассажиров воспользовались автобусами, а 2,1 миллиона пассажиров - поездами. У обоих было на 1% больше поездок, чем во втором квартале прошлого года.

Руководитель группы по статистике энергетики, транспорта, информационных технологий и жилья Департамента статистики Пирет Пукк сообщила, что во втором квартале большая часть поездок снова была совершена по городским маршрутам, где в общей сложности 39,4 миллиона человек передвигались на автобусах, трамваях и троллейбусах.

Окружные и муниципальные линии использовались шесть миллионов раз, что на один процент больше, чем во втором квартале 2023 года (5,9 миллиона пассажиров). Однако на внутренних междугородних маршрутах было совершено на два процента меньше поездок, чем за тот же квартал прошлого года (775,7 тыс. раз).

Пукк отметила, что во втором квартале увеличилось количество пассажиров как на международных регулярных рейсах, так и на заказных рейсах. "На международных маршрутах эстонских компаний автобусами использовались более трехсот тысяч пассажиров, или на 41% больше, чем за тот же период в 2023 году. При этом автобусами на разовых или заказных перевозках перевезено более 1 млн пассажиров", - пояснила руководитель группы.