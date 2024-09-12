Во Всемирный день сердца врачи просят особое внимание уделить женскому здоровью

Сердечно-сосудистые заболевания являются основной причиной смерти среди женщин во всем мире и поражают женщин всех возрастов. При этом сердечно-сосудистые заболевания у женщин по-прежнему диагностируют и лечат недостаточно. В основном это связано с различными заблуждениями, в том числе с широко распространенным мнением, что эти заболевания чаще поражают мужчин, чем женщин.

- Несмотря на то, что общая осведомленность о сердечно-сосудистых заболеваниях за последнее десятилетие выросла, большинство медицинских работников и пациентов по-прежнему склонны недооценивать сердечно-сосудистые риски для женщин – повышенное кровяное давление, инфаркты и инсульты ассоциируются в основном с мужчинами. К сожалению, это не так: женщины тоже подвержены риску, просто об этом пока меньше говорят, - рассказывает доктор Ану Хедман, врач Кардиологического центра ВТЦБ.

У женщин риск сердечно-сосудистых заболеваний возникает в немного более позднем возрасте. "Для мужчин ключевыми годами для профилактики и наблюдения является возраст от 30 до 50 лет, а для женщин - от 40 лет. Одна из причин заключается в том, что риск сердечно-сосудистых заболеваний у женщин резко возрастает после менопаузы из-за снижения уровня эстрогена и потери его защитного эффекта", - говорит доктор Хедман.

Сердечно-сосудистые заболевания у женщин диагностируют и лечат недостаточно, и существует ряд факторов, которые способствуют неравенству в выявлении и лечении этих заболеваний у женщин.

- К сожалению, статистика показывает, что и в Европе, и в США самый быстрый рост относительной смертности от атеросклероза наблюдается среди женщин в золотом среднем возрасте, то есть 45-65 лет, - сказал доктор Хедман, объясняя, что отчасти причиной этого является запоздалая диагностика - из-за низкой осведомленности о риске сердечно-сосудистых заболеваний у женщин они сами не подозревают о болезни. "Определенную роль играют и гендерно-специфические факторы: гестационная гипертензия и диабет, преждевременная менопауза, синдром поликистозных яичников, ожирение, а также более высокая распространенность ревматических заболеваний у женщин - все это тоже значительно повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний", - добавил Хедман.

Кроме того, на момент диагностирования инсульта женщины обычно старше и хуже справляются с повседневной жизнью после инсульта, а также хуже восстанавливаются.

Всемирный день сердца проходит каждый год в последнее воскресенье сентября. Этот день отмечается по инициативе Всемирной федерации сердца.

Сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) по-прежнему занимают лидирующее положение в мире: ежегодно от них умирает более 20,5 миллиона человек. Именно поэтому проблемам здоровья сердца во всем мире уделяется повышенное внимание.