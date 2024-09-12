В августе в Эстонии родилось меньше детей и умерло больше людей, чем годом ранее

По данным отдела записи актов гражданского состояния Министерства внутренних дел, за август на свет появилось 409 девочек и 421 мальчик. Зарегистрировано 10 пар близнецов, из них - три пары мальчиков, шесть пар девочек и одна смешанная пара. В Таллинне родилось 278 детей, в Харьюмаа - 116, в Ида-Вируммаа - 58.

В августе самыми популярными именами для девочек были София (12), Мия (9) и Эмма (7). Мальчиков чаще всего называли Арон, Дамир, Леон и Марк (6), а также Аарон, Давид и Тимур (5).

В августе заключили 1000 браков, из них 88 у нотариуса и столько же - у священнослужителей. Расторгнуто 239 браков. В августе прошлого года было заключено 902 брака и расторгнуто 234.

В августе зарегистрировали 1216 смертей, в то же время в прошлом году - 1182.

Новое имя получили 229 человек, из них 51 сменил имя, 153 - фамилию, 25 - имя и фамилию. Сменили имя 157 женщин и 72 мужчины. При этом в это же время в прошлом году новое имя получили 215 человек.