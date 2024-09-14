ОПРОС Обоснованно ли планируемое повышение платы за визит к врачу и рецепты?

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik Александр СИЛЬМАН, водитель: - Абсолютно неоправданно: наш народ не настолько богат и доволен жизнью, чтобы брать такие деньги просто за визит. У многих даже на еду не хватает.

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik Вадим ЛЕПАНОВ, учащийся: - Вчера услышал об этом, не очень понял причины, но осуждаю, потому что застрахованный человек должен получить доступную услугу. Врачи в Эстонии получают хорошую зарплату. На 20 евро можно купить еды и прожить неделю. Это нелогичное решение, а я не Илон Маск, чтобы не задумываться о тратах. Таких очень много.

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik Лариса СИДОРОВА, работник торговли: - Нет. Мы с подругами уже обсуждали эту новость. Можно возмущаться сколько угодно, но если правительство примет решение, никто не станет сопротивляться. Работающие люди редко берут больничный, потому что не выжить на эти деньги, а к врачу приходится обращаться - чем старше становишься, тем чаще.

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik Лехо КЕСК, руководитель продаж: - В данном моменте для меня эта тема не актуальна - молод, занимаюсь спортом и забочусь о здоровье. Конечно, есть люди постарше, а может, молодые, но своим поведением губят здоровье. Им приходится ходить к врачам. Повышение - негативно, но это должно быть обосновано вескими причинами.

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik Людмила КИСЕЛЕВА, пенсионер: - Неоправданно, просто государство старается залатать дыры в бюджете. Здравоохранение лучше не стало и не станет из-за добавления этих денег. Это очень плохая новость, хотя лично меня она не коснется, но есть много других людей, бюджет которых пострадает. Или не пойдут к врачам, когда это будет необходимо, что в конечном итоге тоже очень плохо.