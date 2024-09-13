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В Алайыэском общинном доме найдется место как для кафе, так и для лодочного сарая

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Эскиз Алайыэского общинного дома.
Эскиз Алайыэского общинного дома. Фото: Alutaguse vallavalitsus

Общинный дом, который появится на берегу реки, должен будет функционировать как для сотни постоянных жителей в зимний период, так и для множества отдыхающих в летний сезон.

Планы строительства общинного дома в Алайыэ Алутагузеская волость начала строить чуть ли не сразу после объединения. Поначалу под него хотели реновировать старый волостной дом в Алайыэ и использовать для размещения пустовавшие площади на втором этаже здания.

Даже проект составили, однако строительство обошлось бы более чем в 400000 евро, и это волости было не по карману, так что план отложили на потом.

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