В Алайыэском общинном доме найдется место как для кафе, так и для лодочного сарая

Планы строительства общинного дома в Алайыэ Алутагузеская волость начала строить чуть ли не сразу после объединения. Поначалу под него хотели реновировать старый волостной дом в Алайыэ и использовать для размещения пустовавшие площади на втором этаже здания.

Даже проект составили, однако строительство обошлось бы более чем в 400000 евро, и это волости было не по карману, так что план отложили на потом.