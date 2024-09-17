Глубина загрязненной нефтепродуктами почвы достигает трех с половиной метров, и, по оценкам, ее там находится еще 40000 кубометров.
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С территории бывшего асфальтового завода в Ахтме вывезут тысячи кубометров загрязненной почвы
Загрязнение старого асфальтового завода в Ахтме ранее было исследовано и в некоторой мере убрано, а источники загрязнения устранены.
Теперь этот объект остаточного загрязнения республиканского значения будет очищен более основательно при поддержке фонда справедливого перехода, а Центр инвестиций в окружающую среду сейчас путем гостендера ищет подрядчика для выполнения работы.