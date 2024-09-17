С территории бывшего асфальтового завода в Ахтме вывезут тысячи кубометров загрязненной почвы

Загрязнение старого асфальтового завода в Ахтме ранее было исследовано и в некоторой мере убрано, а источники загрязнения устранены.

Теперь этот объект остаточного загрязнения республиканского значения будет очищен более основательно при поддержке фонда справедливого перехода, а Центр инвестиций в окружающую среду сейчас путем гостендера ищет подрядчика для выполнения работы.