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С территории бывшего асфальтового завода в Ахтме вывезут тысячи кубометров загрязненной почвы

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Уборка загрязнения, оставшегося после асфальтового завода, обходится очень дорого.
Уборка загрязнения, оставшегося после асфальтового завода, обходится очень дорого. Фото: Keskkonnainvesteeringute Keskus

Глубина загрязненной нефтепродуктами почвы достигает трех с половиной метров, и, по оценкам, ее там находится еще 40000 кубометров.

Загрязнение старого асфальтового завода в Ахтме ранее было исследовано и в некоторой мере убрано, а источники загрязнения устранены.

Теперь этот объект остаточного загрязнения республиканского значения будет очищен более основательно при поддержке фонда справедливого перехода, а Центр инвестиций в окружающую среду сейчас путем гостендера ищет подрядчика для выполнения работы.

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