Спасателей вызвали тушить мусор

Сообщившему удалось вытащить несколько картонных коробок из картонно-бумажного контейнера, и когда прибыли спасатели, пластиковый контейнер по большей части сгорел. Пожар потушили 30 литрами воды.

Рано утром в пятницу спасатели были вызваны в деревню Хирмус волости Люганусе, где возле поля был замечен черный дым и сильное пламя. Спасателям пришлось тушить груду горящих кабелей.