Пт, 13.09.2024
Погода
Гороскоп
Игра
ПОДПИСКА
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST

Спасателей вызвали тушить мусор

Copy
Фото: Jürgen Puistaja

В ночь на пятницу спасатели выехали на улицу Харидусе в Нарве, где у стены дома горел пластиковый мусорный бак.

Сообщившему удалось вытащить несколько картонных коробок из картонно-бумажного контейнера, и когда прибыли спасатели, пластиковый контейнер по большей части сгорел. Пожар потушили 30 литрами воды. 

Рано утром в пятницу спасатели были вызваны в деревню Хирмус волости Люганусе, где возле поля был замечен черный дым и сильное пламя. Спасателям пришлось тушить груду горящих кабелей. 

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Нарва
Наверх