Маяк в курортном Нарва-Йыэсуу, открытый для посещений месяц назад, уже привлек 3040 посетителей, сообщает rus.err.
Маяк в Нарва-Йыэсуу за первый месяц посетили более трех тысяч человек
Как отмечают в городской управе Нарва-Йыэсуу, достаточно много посетителей целенаправленно приезжали из разных уголков Эстонии, чтобы попасть на маяк. Но быстро выявились и слабые места этого туристического проекта.
- Первые дни не только показали большой интерес, но также, я бы сказала, оголили проблемы, которые необходимо решить в самом ближайшем будущем. Например, доступность. Надо улучшить, чтобы было удобно найти, посмотреть. Подготовить всевозможные программы на разный возраст. Как для молодых, как для детей, также и для взрослых. Чтобы было всем интересно, - сказала специалист по развитию Нарва-Йыэсуу Наталья Орава.