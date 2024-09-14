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Сондаская баня закрывается на ремонт

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Сондаской бане предстоит капитальный ремонт.
Сондаской бане предстоит капитальный ремонт. Фото: Lüganuse vallavalitsus

Капитальный ремонт сондаской бани начнется через неделю и продлится до декабря.

Сондаская баня, популярная среди жителей волости Люганузе, закроется на несколько месяцев, чтобы амортизированное здание можно было как следует отремонтировать.

Здание получит новую крышу и утепленный чердак, а изношенный деревянный пол в раздевалке будет заменен. Также заменены будут печь, дровяная каменка и банный полок, освещение и водопроводные трубы, установят котел центрального отопления и бойлер для хозяйственной воды. Некоторые стены будут снесены и переложены, все стены-потолки-полы будут очищены и покрыты подходящей краской или другим покрытием.

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