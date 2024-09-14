Ситуация, когда маленьких детей, особенно детей с особыми потребностями, втягивают в имеющий явно провокативный фон видеорепортаж, предосудительна. Однако страсти, связанные с вышедшим в эфир на "Kanal 2" нашумевшим видеорепортажем Керту Юккум, который даже среди ее коллег вызвал желтую лихорадку, утихнут в нашем обществе еще не скоро.
Михаил Таммеару: Почему культура правдивого публичного извинения не стала нормой?
В том числе и потому, что Керту, являющаяся по образованию журналистом и специалистом по связям с общественностью, что предполагает также знание специфической профессиональной теории, не нашла в себе смелости корректно извиниться перед нашим обществом. Почему? Потому, что она, вероятно, не чувствует, что допустила в чем-то промах.
Сама она не поддерживает интеграцию людей с другим родным языком в эстонское общество, поскольку видит в ней, наверное, угрозу безопасности. Мне тоже пришлось не один год стараться во имя того, чтобы доказать, что мое русское имя не означает, что мне нельзя считать себя эстонцем. Благодаря этому злосчастному репортажу подобные мне люди, самосознание и настрой которых могут показаться другим сомнительными, поскольку вдобавок к русскому имени я еще и без акцента говорю на русском языке, тоже вынуждены постоянно доказывать свою эстонскость.
Ей же я хотел бы напомнить, что язык - это прежде всего средство коммуникации. Понимает ли Керту, насколько велика эта работа и сколько уже сделано? С учетом того, что я работаю в сфере связей с общественностью, это может потребовать еще большей отдачи.
В сложившейся ситуации Керту Юккум пошла путем наименьшего сопротивления - написала лаконичный пост в своем аккаунте в "Facebook", в котором как бы пыталась выдавить из себя скупую слезу, чтобы признать, что ее видеорепортаж оставил горькое послевкусие. Из этого принужденного извинения явно вырисовывается противоположная картина; вместо того, чтобы сделать официальное видеообращение через крупные медиаканалы, за которыми следят много людей, Керту приносит извинения на виду у своих подписчиков.
"Тональность извинения оставляет все то же горькое послевкусие".Михаил Таммеару, специалист по связям с общественностью, руководитель по коммуникации Кохтла-Ярвеского горсобрания
Это также приятнее, ведь утешение и поддержку можно поискать среди своих друзей-подписчиков. Если бы Керту сделала приличное видеообращение, в котором подробно разъяснила бы потрясшую Эстонию ситуацию, то, может быть, она немного воспряла бы из пепла в глазах народа Эстонии, к которому относятся люди и с другим родным языком. То обстоятельство, что Керту не работает больше репортером на "Kanal 2", не означает, что у нее нет возможности солидно и правдиво принести извинения.
Многие из нас говорят, дескать, редакция "Kanal 2" извинилась за возникшую ситуацию, однако это, на мой взгляд, не было искренним. Ни Керту, ни другие делавшие репортаж люди не показали своих лиц. Это был анонимный словесный выброс. Даже в том видеосюжете, где звучали циничные и сухие слова извинения, редакция использовала видеокадры летящих над Красной площадью в Москве истребителей, Кремля и, конечно, президента восточного соседа. То есть тональность извинения оставляет все то же горькое послевкусие.
Недавно Керту написала книгу путевых заметок, озаглавленную "Õnn soosib julgeid" ("Удача благоволит смелым"), которую я тоже купил, так как являюсь страстным фанатом путешествий. В книге Керту подробно описывает, как ездила, путешествуя по Центральной Америке, на автомобиле, которым управлял пьяный местный житель. Неужели это и есть признак смелости? Не кажется ли окружающим цинизмом, что для человека типично чувство безответственности и ставить свою жизнь под угрозу вдруг превратилось для нее во время путешествия в смелость?
Почему Керту не может теперь по-настоящему показать свою смелость и взять на себя ответственность, корректно извинившись перед большой аудиторией? Да потому, что не видит в этом необходимости. Если удача благоприятствует смелым, то неудача - трусливым?