Михаил Таммеару: Почему культура правдивого публичного извинения не стала нормой?

"Тональность извинения оставляет все то же горькое послевкусие". Михаил Таммеару, специалист по связям с общественностью, руководитель по коммуникации Кохтла-Ярвеского горсобрания

Это также приятнее, ведь утешение и поддержку можно поискать среди своих друзей-подписчиков. Если бы Керту сделала приличное видеообращение, в котором подробно разъяснила бы потрясшую Эстонию ситуацию, то, может быть, она немного воспряла бы из пепла в глазах народа Эстонии, к которому относятся люди и с другим родным языком. То обстоятельство, что Керту не работает больше репортером на "Kanal 2", не означает, что у нее нет возможности солидно и правдиво принести извинения.

Многие из нас говорят, дескать, редакция "Kanal 2" извинилась за возникшую ситуацию, однако это, на мой взгляд, не было искренним. Ни Керту, ни другие делавшие репортаж люди не показали своих лиц. Это был анонимный словесный выброс. Даже в том видеосюжете, где звучали циничные и сухие слова извинения, редакция использовала видеокадры летящих над Красной площадью в Москве истребителей, Кремля и, конечно, президента восточного соседа. То есть тональность извинения оставляет все то же горькое послевкусие.

Недавно Керту написала книгу путевых заметок, озаглавленную "Õnn soosib julgeid" ("Удача благоволит смелым"), которую я тоже купил, так как являюсь страстным фанатом путешествий. В книге Керту подробно описывает, как ездила, путешествуя по Центральной Америке, на автомобиле, которым управлял пьяный местный житель. Неужели это и есть признак смелости? Не кажется ли окружающим цинизмом, что для человека типично чувство безответственности и ставить свою жизнь под угрозу вдруг превратилось для нее во время путешествия в смелость?

Почему Керту не может теперь по-настоящему показать свою смелость и взять на себя ответственность, корректно извинившись перед большой аудиторией? Да потому, что не видит в этом необходимости. Если удача благоприятствует смелым, то неудача - трусливым?