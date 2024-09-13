Полиция несколько раз выезжала на вызовы о домашнем насилии

В ночь на 10 сентября в полицию сообщили о том, что одной из квартир Нарва-Йыэсуу мужчина в состоянии алкогольного опьянения ударил свою партнершу, которая получила ранения. Полиция задержала мужчину как подозреваемого в совершении преступления, подробности происшествия выясняются в уголовном производстве.