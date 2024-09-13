В ночь на 10 сентября в полицию сообщили о том, что одной из квартир Нарва-Йыэсуу мужчина в состоянии алкогольного опьянения ударил свою партнершу, которая получила ранения. Полиция задержала мужчину как подозреваемого в совершении преступления, подробности происшествия выясняются в уголовном производстве.
Полиция несколько раз выезжала на вызовы о домашнем насилии
В полиции сообщили, что утром 11 сентября мужчина возле дома в Нарве напал на свою бывшую партнершу, которая получила ранения. Полиция выясняет подробности происшествия в рамках уголовного производства.
Вечером 11 сентября неизвестный на электросамокате подъехал к мужчинам, сидевшим на скамейке возле дома на улице Вески в Йыхви, распылил в их сторону перцовый баллончик, отхватил у одного мужчины сумку с разными вещами и уехал. В медицинской помощи никто не нуждался. Сумма ущерба уточняется. Подробности происшествия полиция разъяснит в рамках уголовного производства.