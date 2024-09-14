Бывший Кохтла-Ярвеский дом престарелых, два года назад поменявший владельца (с аукциона его приобрела фирма недвижимости ТОО "Prestone", пообещав, что основная деятельность здесь продолжится), заметно преобразился. Изменилось не только название - теперь это Ахтмеский центр сениоров, - но и внешний вид. Это уже не пугающий взгляд недострой, каким он выглядел почти три десятилетия, а наоборот - привлекательное здание, которое скоро можно будет назвать достопримечательностью Ахтмеской части города.

С дороги здание уже выглядит красиво, хотя ремонт фасада продолжается. По словам члена правления ТОО "A.M.V.K. Hooldusteenus" Аллана Мянда, эти строительные работы начались в мае и должны завершиться в ноябре. Кроме того, летом во дворе поставили симпатичную деревянную беседку, построили фонтан и посадили десятки кустов и деревьев - вырастет плодово-ягодный сад.

- Приятно, что в этом процессе участвовали и близкие наших подопечных, - подчеркивает Аллан Мянд. - Приносили растения, помогали с посадками. Когда они вырастут, здесь будет очень приятное место для отдыха.