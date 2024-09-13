За год в Эстонии утроилось количество предприятий, использующих искусственный интеллект

Ведущий аналитик Департамента статистики Тийна Пярсон объяснила, что ChatGPT, который приобрел большую популярность в прошлом году, вероятно, оказал влияние на более широкое использование искусственного интеллекта. "ChatGPT и другие решения искусственного интеллекта открыли новые возможности и изменили способ использования людьми технологий", - отметила Пярсон.

Чаще всего технологии искусственного интеллекта используются в финансовом и страховом секторе, в сфере информации и связи, а также в научной и технической сфере. В обрабатывающей промышленности технологии искусственного интеллекта использует 10% предприятий.

Возможность применения технологий искусственного интеллекта рассматривает 6% предприятий. Основным препятствием к этому считают отсутствие соответствующих знаний. Распознавание изображений используют четыре процента компаний, еще столько же применяют машинное обучение для автоматического анализа данных в определенной области. Также по три процента предпринимателей используют распознавание речи и автоматизацию процессов, управляемых роботами на основе искусственного интеллекта. Последнее - особенно при автоматизации бизнес-процессов, например в финансовом учете, логистике, здравоохранении.

Компании используют технологии искусственного интеллекта в основном для продвижения продаж и маркетинга, а также для организации административных процессов, для исследований и разработок или инновационной деятельности, а также для обеспечения безопасности информационно-коммуникационных технологий (ИКТ).