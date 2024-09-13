Правительство утвердило меры субсидирования крупных инвестпроектов

Мера поддержки, направленная на привлечение крупных инвестпроектов в Эстонию, была предложена министром экономики Эркки Келдо.

Выделенные средства могут быть распределены в период 2026-2028 годов.

На субсидию смогут претендовать проекты стоимостью от 100 млн евро, создающие не менее 30 непосредственных рабочих мест и 70 рабочих мест в смежных секторах.

Выделенные средства позволят поддержать в общей сложности 8 таких проектов. По расчетам министерства, каждый проект будет приносить государству не менее 80 млн евро в виде налоговых доходов.

Выделенные средства будут зафиксированы в целевом правительственном резерве и тратится по мере необходимости. Это не окажет негативного влияния на бюджетную позицию, поскольку параллельно с расходами в бюджете будут учитываться соответствующие доходы.