Правительство утвердило выделение 160 млн евро на субсидирование крупных инвестиционных проектов, пишет rus.err.
Правительство утвердило меры субсидирования крупных инвестпроектов
Мера поддержки, направленная на привлечение крупных инвестпроектов в Эстонию, была предложена министром экономики Эркки Келдо.
Выделенные средства могут быть распределены в период 2026-2028 годов.
На субсидию смогут претендовать проекты стоимостью от 100 млн евро, создающие не менее 30 непосредственных рабочих мест и 70 рабочих мест в смежных секторах.
Выделенные средства позволят поддержать в общей сложности 8 таких проектов. По расчетам министерства, каждый проект будет приносить государству не менее 80 млн евро в виде налоговых доходов.
Выделенные средства будут зафиксированы в целевом правительственном резерве и тратится по мере необходимости. Это не окажет негативного влияния на бюджетную позицию, поскольку параллельно с расходами в бюджете будут учитываться соответствующие доходы.