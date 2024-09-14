ЗВЕЗДА НЕДЕЛИ Лаури Ляэнеметс

"Эстония должна реагировать на каждую реакцию России, и от России зависит, насколько открыта граница и что происходит с границей. В первую очередь все это - деяния России. Теперь я напомню вам, что граница была закрыта на ночь из-за решений России. Россия решила, сообщила, что границу не смогут больше пересекать автобусы, на которых передвигались те самые лица. Вы очень хорошо знаете об этом. Это причина, почему они должны теперь выходить из автобуса. Раньше они имели возможность переезжать через границу".