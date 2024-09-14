Министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс, отвечая на этой неделе на вопрос центриста Алексея Евграфова о ненормально длинных очередях на границе в Нарве, сказал, что в этом виноват не кто иной, как Россия. Мол, все, что делает Эстония, является ответом на поведение россиян.
ЗВЕЗДА НЕДЕЛИ ⟩ Лаури Ляэнеметс
"Эстония должна реагировать на каждую реакцию России, и от России зависит, насколько открыта граница и что происходит с границей. В первую очередь все это - деяния России. Теперь я напомню вам, что граница была закрыта на ночь из-за решений России. Россия решила, сообщила, что границу не смогут больше пересекать автобусы, на которых передвигались те самые лица. Вы очень хорошо знаете об этом. Это причина, почему они должны теперь выходить из автобуса. Раньше они имели возможность переезжать через границу".
А поскольку автобусы границу пересекать больше не могут, то на ночь границу закрыли, добавил министр. Однако как это ассоциируется с теми людьми, которые теперь вынуждены ночевать в Нарве, часами стоя в очередях, министр не уточнил. Правда, выразил мнение, что авось такая ситуация будет на пользу нарвским гостиницам.
- Если вы желаете сказать что-то жителям Нарвы, то скажите, что они должны злиться на Россию, так как Россия обуславливает их плохое положение, - порекомендовал министр уроженцу Нарвы Евграфову.