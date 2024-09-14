В слуховом автобусе можно будет проверить свой слух

лен правления Ида-Вирумааского общества слабослышащих Юлле Арбма сказала, что в Ида-Вирумаа у слабослышащих много проблем, так как тут сложно получить помощь. Люди не знают также, куда обратиться с вопросами по уходу за слуховыми аппаратами, а также за консультацией. "В Йыхви и Нарву очень редко приезжает одна фирма, занимающаяся слуховыми аппаратами, и тогда в очереди бывает очень много людей", - отметила она, добавив, что если в остальной Эстонии существуют слуховые центры, то в Ида-Вирумаа такового нет. Поэтому слуховой автобус является для многих людей хорошей возможностью получить помощь.

В слуховом автобусе можно измерить уровень слуха, получить информацию о своем слухе и о том, что делать, чтобы сберечь слух и как компенсировать слух. Можно будет также сдать на обслуживание свои слуховые аппараты, купить батарейки для них и слуховые принадлежности, получить информацию о том, как ходатайствовать о слуховых аппаратах и их обслуживании, о компенсации за слуховой аппарат. Люди могут спросить информацию как об ухудшении слуха, так и об услугах и пособиях, помогающих справляться с повседневной жизнью, а также о контактах, куда обращаться за помощью. Можно будет также получить информацию об объединениях слабослышащих людей и об их деятельности, а также совет о том, как общаться с людьми со сниженным слухом.