СВОДКА ПОЛИЦИИ Обнаружены фальшивые 2 евро

Денежные знаки отправили для определения их происхождения на экспертизу. Обстоятельства случившегося выяснит полиция в ходе уголовного производства.

Обнаружилось мошенничество двухлетней давности

Полиция получила 10 сентября сообщение о том, что в 2022 году в Нарве на имя одной женщины была незаконно оформлена кредитная карточка на 600 евро, о существовании которой стало известно годы спустя, когда инкассо-фирма начала требовать непоступившие платежи. Ущерб составил 773 евро.

Воры унесли сейф вместе с деньгами

В ночь на 11 сентября злоумышленники путем взлома проникли в подсобное здание на улице Эреда в Кохтла-Ярве и вынесли сейф с различными предметами и наличностью. Ущерб выясняется.

Размахивавшего ножом дебошира отправили в камеру

В полдень 10 сентября в Нарве у магазина на улице Мыйза буянил и размахивал ножом мужчина, к которому вызвали полицию. Подробности случившегося далее расследует полиция в ходе уголовного производства.