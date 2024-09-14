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Раскритикованные за хилые уличные цветы йыхвиские власти пригласят ландшафтного архитектора

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Цветочная клумба на краю центральной площади Йыхви.
Цветочная клумба на краю центральной площади Йыхви. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

В следующем году летнее убранство уездного центра Йыхви должно быть гораздо лучше нынешнего в смысле цветов, ведь удостоившееся критики на данную тему волостное управление привлечет ландшафтного архитектора, который составит план, где и какие цветы сажать.

Недовольство тем, как и какие цветы были посажены нынешним летом на улицах Йыхви, стало одной из главных тем и на проходившей в четверг в библиотеке встрече волостных руководителей с жителями волости.

Цветы закончились

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