Пример расположенного в Ахтме бывшего Кохтла-Ярвеского дома престарелых, который теперь носит название Ахтмеский центр сениоров, подтверждает, что городам и волостям стоит провести более тщательную инвентаризацию своих активов - и оценить, какие из них действительно необходимы для выполнения вытекающих из закона обязательств, а от каких можно отказаться. Будь то продажа, которая вдобавок принесет дополнительный разовый доход, или сворачивание деятельности, чтобы избежать в будущем постоянных затрат на ту деятельность, которая на самом деле не входит в обязанности местных самоуправлений.
ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Самоуправлениям стоит провести инвентаризацию своего имущества
Более четверти века Кохтла-Ярвеский дом престарелых напоминал замок с привидениями возле одной из главных улиц Ахтмеской городской части. Если внутренние помещения владелец, город Кохтла-Ярве, сумел более-менее удовлетворительно отремонтировать, то на внешнюю отделку денег в бюджете не было десятилетиями, как и на завершение строительства недостроенного крыла. Денег не хватало даже на то, чтобы выполнить все более ужесточающиеся требования различных инстанций.
После продажи дома престарелых частные владельцы за несколько лет отремонтировали и расширили здание, а также увеличили количество мест. В любом случае, больше не нужно стесняться того, что в Кохтла-Ярве в качестве дома престарелых используется уродливое чудище.
Из-за старения населения дома престарелых являются процветающим бизнесом даже во времена экономического спада. На все объекты не так-то просто найти заинтересованных предпринимателей, которые увидели бы возможность вести там прибыльный бизнес. Но поискать стоит, потому что, как правило, частный собственник справляется с управлением лучше, чем самоуправления.
Самоуправлениям не обязательно владеть молодежными лагерями, коммунальными предприятиями, мызами и различными другими объектами и учреждениями, не связанными непосредственно с выполнением их обязанностей. Если только эти учреждения не превращаются в муниципальные политические должности.