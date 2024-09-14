ПЕРЕДОВИЦА Самоуправлениям стоит провести инвентаризацию своего имущества

Более четверти века Кохтла-Ярвеский дом престарелых напоминал замок с привидениями возле одной из главных улиц Ахтмеской городской части. Если внутренние помещения владелец, город Кохтла-Ярве, сумел более-менее удовлетворительно отремонтировать, то на внешнюю отделку денег в бюджете не было десятилетиями, как и на завершение строительства недостроенного крыла. Денег не хватало даже на то, чтобы выполнить все более ужесточающиеся требования различных инстанций.

После продажи дома престарелых частные владельцы за несколько лет отремонтировали и расширили здание, а также увеличили количество мест. В любом случае, больше не нужно стесняться того, что в Кохтла-Ярве в качестве дома престарелых используется уродливое чудище.

Из-за старения населения дома престарелых являются процветающим бизнесом даже во времена экономического спада. На все объекты не так-то просто найти заинтересованных предпринимателей, которые увидели бы возможность вести там прибыльный бизнес. Но поискать стоит, потому что, как правило, частный собственник справляется с управлением лучше, чем самоуправления.

Самоуправлениям не обязательно владеть молодежными лагерями, коммунальными предприятиями, мызами и различными другими объектами и учреждениями, не связанными непосредственно с выполнением их обязанностей. Если только эти учреждения не превращаются в муниципальные политические должности.