Полиция просит помощи в поисках пропавшего в Ида-Вирумаа Сергея

Утром 3 сентября Сергей вышел из дома попечения в Нарва-Йыэсуу на работу, но на работу так и не явился и в дом престарелых тоже не вернулся. Полиция обыскала территорию и проверила возможные места его пребывания, но пока не смогла определить его местонахождение.

Сергей имеет худощавое телосложение, рост около 175 см. Когда он ушел, на нем была куртка с капюшоном в желто-красную полоску. Сергей не имеет мобильного телефона и может передвигаться как на общественном транспорте, так и пешком. Мужчина также может оказаться в Таллинне.

Полиция просит всех, кто видел Сергея или знает его местонахождение, сообщить об этом по номеру экстренной помощи 112.