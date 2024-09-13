Правительство планирует дополнительно увеличить акцизы на табак и алкоголь

- Товары с вредными побочными эффектами стали со временем более доступными, поэтому акциз на них является менее болезненным способом сокращения бюджетного дефицита по сравнению с другими налогами. Ожидается также, что акциз еще больше ограничит их потребление, - говорит министр финансов Юрген Лиги.

Помимо уже утвержденного законодательно повышения акцизов на алкоголь и табачные изделия в январе 2025 и 2026 годов, акцизные ставки дополнительно увеличатся на 5% в июле 2025 года и в январе 2026 года - в итоге за эти годы акцизы вырастут на 10%. В 2027 и 2028 годах акциз на алкоголь и табачные изделия увеличится на 5%.

Акциз на пиво увеличится к 1 июля 2025 года до 37 центов, а акциз на крепкий алкоголь – до 4,36 евро за пол-литра. Например, если сейчас бутылка пива (5%) стоит 1,50 евро, то с лета 2025 года, с учетом повышения налога на добавленную стоимость, новая цена составит 1,57 евро. Если пол-литровая бутылка водки сейчас стоит 9 евро, то новая цена будет 9,66 евро.

Два повышения акцизных ставок в следующем году приведут к увеличению средней цены пачки сигарет на 11,4% и некоторому снижению потребления, однако доходы бюджета все равно вырастут.

В связи со сложной ситуацией с государственным бюджетом акциз на неэтилированный и авиационный бензин будет увеличиваться на 5% в год в течение следующих четырех лет. В 2025 году ставка акциза повысится с 1 июля, а в следующие годы – с 1 мая.