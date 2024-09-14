Есть план: через пять лет в Нарве откроют новую школу и снесут три старые

Одновременно и вплоть до 2026 года будет проводиться детальное планирование данной большой территории в четыре гектара, в которую вдобавок входит и участок детского сада "Pingviin" (ул. Мыйза, 1а), продолжающего работу. Проект об инициировании детальной планировки тоже уже передан в Нарвское городское собрание, чтобы депутаты его рассмотрели и одобрили на ближайшем заседании.

Следом за утверждением детальной планировки, в 2026-2027 годах, надо будет составить проект строительства будущей школы и прилегающей территории.

Собственно строительство намечено на 2027-2028 годы. Потом начнется полное оснащение новой школы всем необходимым.

Открытие намечено на август-сентябрь 2029 года. А уже за год до того можно будет готовить снос старых учебных зданий Нарвской Пяхклимяэской школы и Нарвской Паюской школы, а также пристройки к школе №6.

По ныне имеющейся смете, все расходы по этому сложному проекту, призванному объединить три нарвские школы в одном новом здании, составят около 26,3 миллиона евро. Из них собственное финансирование города составит 9,3 миллиона, остальная доля - поддержка государства и еврофондов.

Как уже рассказывало "Северное побережье", своими деньгами Нарве придется оплатить строительство пришкольного стадиона, так как эстонское государство и Еврокомиссия не финансируют это. Где именно расположится этот стадион - вопрос открытый, адресованный архитекторам-планировщикам.

Число школьников сокращается стремительно