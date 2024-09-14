В Нарве составлен предварительный план объединения по одному адресу трех существующих основных школ и строительства нового школьного дома. Уже в ближайшее время может начаться подготовка к сносу опустевших зданий Нарвской Солдинаской школы и детского сада по соседству, чтобы через пять лет школьники смогли вернуться сюда в совершенно новые стены.
Есть план: через пять лет в Нарве откроют новую школу и снесут три старые
Строительство в самом центре Нарвы нового школьного здания поддерживает государство в лице Министерства образования и науки. Уже раньше "Северное побережье" писало, что власти приграничного города готовы объединить действующие Пяхклимяэскую и школу №6 в одно учреждение, чтобы для него построить новый дом.
Туда же вдобавок собираются перевести деятельность Нарвской Паюской школы, специализирующейся на работе с детьми с особыми потребностями. Переехав по новому адресу, она, предположительно, останется самостоятельным учебным заведением, сохраняющим свои особые компетенции.
Решено, что новое строительство будет происходить на месте закрывшейся нынче летом Нарвской Солдинаской школы (Таллиннское шоссе, 40) и по соседству закрывшегося еще в 2015 году детского сада "Väikevend" (ул. Мыйза, 1).
В новом большом здании школы будет, предположительно, 691 учебное место.
Как будет именоваться будущая школа - еще не ясно. Рабочее название, фигурирующее в архитектурно-планировочных актах, - Солдинаская основная школа, что вытекает из названия данного района Нарвы - Солдина.
Школа откроется через пять лет
В Нарвской горуправе наметили план действий по этому проекту. Нынче в сентябре план передали на рассмотрение в городское собрание, поскольку зайдет речь о многомиллионном бюджетном финансировании и взятии самоуправлением новых кредитов.
Итак, согласно плану, в 2024-2025 годах Нарвской горуправе следует организовать и провести архитектурный конкурс для определения облика будущей основной школы и ее территории. Параллельно с этим будут снесены упомянутые старые здания Нарвской Солдинаской школы и детсада "Väikevend".
Одновременно и вплоть до 2026 года будет проводиться детальное планирование данной большой территории в четыре гектара, в которую вдобавок входит и участок детского сада "Pingviin" (ул. Мыйза, 1а), продолжающего работу. Проект об инициировании детальной планировки тоже уже передан в Нарвское городское собрание, чтобы депутаты его рассмотрели и одобрили на ближайшем заседании.
Следом за утверждением детальной планировки, в 2026-2027 годах, надо будет составить проект строительства будущей школы и прилегающей территории.
Собственно строительство намечено на 2027-2028 годы. Потом начнется полное оснащение новой школы всем необходимым.
Открытие намечено на август-сентябрь 2029 года. А уже за год до того можно будет готовить снос старых учебных зданий Нарвской Пяхклимяэской школы и Нарвской Паюской школы, а также пристройки к школе №6.
По ныне имеющейся смете, все расходы по этому сложному проекту, призванному объединить три нарвские школы в одном новом здании, составят около 26,3 миллиона евро. Из них собственное финансирование города составит 9,3 миллиона, остальная доля - поддержка государства и еврофондов.
Как уже рассказывало "Северное побережье", своими деньгами Нарве придется оплатить строительство пришкольного стадиона, так как эстонское государство и Еврокомиссия не финансируют это. Где именно расположится этот стадион - вопрос открытый, адресованный архитекторам-планировщикам.
Число школьников сокращается стремительно
Пока в Нарве собираются строить совершенно новое здание основной школы за 26 миллионов, число детей вообще и школьного возраста в частности стабильно и быстро падает все последние годы и даже десятилетия.
В этом сентябре в общеобразовательные школы и гимназии Нарвы пришли 6713 учащихся, из которых порядка 4400 - в основные школы как муниципальные, так и государственные и одну частную. Для сравнения: два года назад в приграничном городе было 5428 школьников и гимназистов, из которых 4575 - учащиеся основных школ.
В 2029 году, когда может открыться новая нарвская школа, заменяющая три старых, число детей в городе в 1-9-х классах не превысит 3800, как следует из нарвской городской программы развития муниципальной системы образования.
Евросоюз софинансирует обновление школьной сети
- Структурные фонды Евросоюза выделили в помощь Эстонии для упорядочивания сети основных школ в Ида-Вирумаа и обновления образовательной инфраструктуры 50 миллионов евро на 2021-2029 годы. К этим деньгам государство добавляет 10,7 миллиона в качестве софинансирования. От самоуправлений тоже требуется собственное финансирование в размере не менее 15% от расходов, отвечающих условиям европоддержки.
- Сеть основных школ требует преобразований из-за того, что население Ида-Вирумаа за последние 30 лет сократилось намного сильнее, нежели по Эстонии в целом. В 2022 году в сравнении с 1990 годом сокращение населения в уезде составило около 40%. Департамент статистики прогнозирует продолжение снижения численности населения и в ближайшие десятилетия.