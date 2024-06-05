Власти Нарвы должны поскорее найти в плотно заселенном городском районе место, куда вместится не только новое красивое здание основной школы, но и стадион при нем. Государство уже отложило деньги на эту стройку и теперь ждет от самоуправления ясного решения.
Новую школу в Нарве надо построить за три года, но еще даже не определено место
В теряющей население Нарве сейчас доживает свои последние дни Нарвская Солдинаская школа, которую нынче летом закрывают навсегда. В обозримом будущем встанет вопрос о реформировании и переезде Нарвской Пяхклимяэской школы, школы №6 и Нарвской Паюской школы из их страшно устаревших зданий. Особняком пока останутся стоять Нарвский языковой лицей и Нарвская Кренгольмская школа.
Прямо сейчас городская власть решает, по какому адресу можно будет через три года построить новое школьное здание, деньги на которое уже отложены Министерством образования и науки. То есть деньги есть, но надо суметь их освоить в срок.
На новую школу выделены большие деньги
- Без малого 17 миллионов евро выделяются на проведение архитектурного конкурса для будущего школьного здания в Нарве, снос существующих строений и собственно строительство.
- Не менее 15%, или приблизительно 2,5 миллиона, составит доля городского самофинансирования.
- Своими деньгами Нарве надо будет оплатить строительство пришкольного стадиона, так как эстонское государство и Еврокомиссия не финансируют это.
Минобразования ждет от Нарвы готовности
Министр образования и науки Кристина Каллас высказала в комментарии "Северному побережью" убеждение, что Нарва готова объединить Пяхклимяэскую и школу №6 в одно учреждение, чтобы для него построить новое школьное здание при поддержке государства. "На стройку новой школы мы даем деньги - это решение принято", - подтвердила Каллас, напомнив также, что тут речь идет о деньгах Евросоюза.
В действительности четких и однозначных решений о дальнейшей судьбе Нарвской Пяхклимяэской школы и школы №6 властями города еще не принято, а возможность их слияния только внесена в программу развития муниципальной сети образования, которую политики могут менять по разу в год. Обоими школами руководят депутаты Нарвского горсобрания из правящей фракции, так что сильного рвения к реформированию не наблюдается. Однозначное решение есть пока только о том, что с этого июля больше не будет существовать Нарвской Солдинаской школы, которую ее школьная семья не смогла отстоять, проиграв бой политикам.
Так или иначе, но министерство сейчас ждет от властей Нарвы однозначных решений о продолжении модернизации существующей сети муниципальных школ, только при этом условии есть смысл строить новое школьное здание взамен нескольких старых. Финансируемое европейскими деньгами строительство должно завершиться в 2027 году, и времени на раскачку у Нарвы больше нет.
Власти Нарвы, кажется, не сильно торопятся
Мэр Нарвы Яан Тоотс в мае говорил, что решение о выделении Нарве денег на строительство школы министерство торопится подписать в июне, а еще в том же мае нужно было определиться с местом строительства. "Мы должны в течение мая написать министру, где мы планируем строить школу", - заявил Яан Тоотс 13-го числа того месяца.
Потом всю вторую половину мая нарвские чиновники и городские руководители хранили молчание как рыбы, а запрос "Северного побережья" о продвижении поиска адреса для новой школы отложили в сторону. Добиться диалога "Северному побережью" оказалось проще с министром: Кристина Каллас сказала, что точный адрес не особо важен министерству и Еврокомиссии, но название района, где Нарва видит новую школу, знать хотелось бы.
Каллас высказала мысль, что власти Нарвы будут планировать новую школу в городском районе Солдина, где сейчас доживает последние дни и недели одноименная старая.
Предположение министра следом за ней подтвердила вице-мэр Нарвы Мессурме Писарева, наконец признавшая, что новая школа будет строиться стопроцентно в районе Солдина - это географический центр города. Однако точного места все же не определено пока.
В жилом районе не хватает свободной земли
Выяснилось, что рассматриваются преимущественно два адреса для строительства - прямо на месте ныне закрывающейся Нарвской Солдинаской школы или ближе к Нарвскому Дому детского творчества. В обоих случаях острым является земельно-территориальный вопрос.
Как подчеркнула Мессурме Писарева, есть сильное желание получить не только здание, но и стадион стандартного размера, ведь будущая школа может принимать около тысячи детей, и место для спортивных занятий очень нужно. Именно из-за стадиона проблемы у планировщиков: как вписать весь комплекс в существующую застройку жилого района. Наверняка придется сносить здание того или иного детского сада, но и это не станет панацеей.
- Мы еще не приняли решение, потому что надо все вписать и чтобы земли хватило - это главное, чтобы получились у нас и школа, и стадион. Чтобы они были просторные и красивые, - резюмировал проблему вице-мэр по вопросам городского хозяйства и развития Олег Карпиков.
По словам вице-мэра Мессурме Писаревой, к рассмотрению вариантов расположения будущей школы привлечены разные департаменты городской управы, а окончательное решение будет когда-то потом за депутатами Нарвского городского собрания. "Конкретный адрес мы скажем чуть позже", - пообещала Писарева.