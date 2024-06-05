Новую школу в Нарве надо построить за три года, но еще даже не определено место

В действительности четких и однозначных решений о дальнейшей судьбе Нарвской Пяхклимяэской школы и школы №6 властями города еще не принято, а возможность их слияния только внесена в программу развития муниципальной сети образования, которую политики могут менять по разу в год. Обоими школами руководят депутаты Нарвского горсобрания из правящей фракции, так что сильного рвения к реформированию не наблюдается. Однозначное решение есть пока только о том, что с этого июля больше не будет существовать Нарвской Солдинаской школы, которую ее школьная семья не смогла отстоять, проиграв бой политикам.

Так или иначе, но министерство сейчас ждет от властей Нарвы однозначных решений о продолжении модернизации существующей сети муниципальных школ, только при этом условии есть смысл строить новое школьное здание взамен нескольких старых. Финансируемое европейскими деньгами строительство должно завершиться в 2027 году, и времени на раскачку у Нарвы больше нет.

Власти Нарвы, кажется, не сильно торопятся

Мэр Нарвы Яан Тоотс в мае говорил, что решение о выделении Нарве денег на строительство школы министерство торопится подписать в июне, а еще в том же мае нужно было определиться с местом строительства. "Мы должны в течение мая написать министру, где мы планируем строить школу", - заявил Яан Тоотс 13-го числа того месяца.