Сельскохозяйственный и продовольственный департамент с 16 по 22 сентября проведет профилактическую вакцинацию диких животных против бешенства в регионах Восточной Эстонии, граничащих с Россией.
В приграничных регионах снова можно будет наткнуться на приманку с вакциной от бешенства
Главный специалист отдела здоровья и благополучия животных в Сельскохозяйственном и продовольственном департаменте Аве-Ли Тоомвап напоминает, что бешенство - это смертельная болезнь, опасная и для человека, от которой может защитить только вакцинация.
- Поскольку бешенство до сих пор распространено во многих странах, включая Россию, Беларусь и Турцию, оно может вернуться в Эстонию даже с дальних расстояний, например, через незаконный ввоз домашних животных или при прямом контакте с дикими животными через границу, - объяснила Тоомвап.
Специалист подчеркивает, что важно регулярно прививать не только домашних животных - собак, кошек и хорьков, но также лисиц и енотовидных собак, обитающих в приграничных районах. "Вакцинация животных против бешенства - единственный способ защитить как животных, так и людей от этой опасной болезни", - подчеркнула Тоомвап.
В течение одной недели с 16 по 22 сентября в Северо-Восточной и Юго-Восточной Эстонии в полосе на удалении до 50 км от государственной границы с малых самолетов будут разбрасываться приманки для лисиц и енотовидных собак с капсулой, содержащей вакцину.
- Эта приманка размером с коробок спичек, серо-коричневого цвета и имеет специфический рыбный запах. Если вы найдете такую приманку, оставьте ее на месте, не трогая! - предупредила Аве-Ли Тоомвап.
Памятка для тех, кто нашел вакцинную приманку:
- Найденную приманку следует оставить на месте, где она была обнаружена.
- Если есть риск, что приманку могут найти дети или домашние животные, ее следует переместить в более укромное место, используя резиновые перчатки.
- Если вакцина из приманки попала на свежую рану, в глаза или в рот, нужно промыть пораженное место большим количеством воды а кожу помыть с мылом, затем обратиться к семейному врачу.
- Во время вакцинации и в течение нескольких дней после нее собак и кошек в зоне вакцинации следует держать на привязи или во дворах.
Тоомвап уточнила, что разбрасывание приманок не будет осуществляться над городами и другими населенными пунктами, дорогами, водоемами и пастбищами, чтобы избежать нахождения вакцин другими животными. "Вакцина не представляет угрозы для других животных, однако это может привести к тому, что необходимая вакцина не попадет к диким животным. Поэтому мы просим держать собак и кошек на привязи или во дворах на время вакцинации", - добавила Тоомвап.
Кроме вакцинации диких животных важно также знать и помнить, что домашних собак, кошек и хорьков обязательно нужно тоже регулярно прививались от бешенства. "Домашних животных необходимо вакцинировать от бешенства каждые два года, и это является обязанностью владельца", - подчеркнула Тоомвап из Сельскохозяйственного и продовольственного департамента.