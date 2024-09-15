В приграничных регионах снова можно будет наткнуться на приманку с вакциной от бешенства

Главный специалист отдела здоровья и благополучия животных в Сельскохозяйственном и продовольственном департаменте Аве-Ли Тоомвап напоминает, что бешенство - это смертельная болезнь, опасная и для человека, от которой может защитить только вакцинация.

- Поскольку бешенство до сих пор распространено во многих странах, включая Россию, Беларусь и Турцию, оно может вернуться в Эстонию даже с дальних расстояний, например, через незаконный ввоз домашних животных или при прямом контакте с дикими животными через границу, - объяснила Тоомвап.

Специалист подчеркивает, что важно регулярно прививать не только домашних животных - собак, кошек и хорьков, но также лисиц и енотовидных собак, обитающих в приграничных районах. "Вакцинация животных против бешенства - единственный способ защитить как животных, так и людей от этой опасной болезни", - подчеркнула Тоомвап.

В течение одной недели с 16 по 22 сентября в Северо-Восточной и Юго-Восточной Эстонии в полосе на удалении до 50 км от государственной границы с малых самолетов будут разбрасываться приманки для лисиц и енотовидных собак с капсулой, содержащей вакцину.

- Эта приманка размером с коробок спичек, серо-коричневого цвета и имеет специфический рыбный запах. Если вы найдете такую приманку, оставьте ее на месте, не трогая! - предупредила Аве-Ли Тоомвап.