Глава МВД: второй нарвский погранпункт останется закрытым

Свое заявление Лаури Ляэнеметс сделал во время инфочаса в Рийгикогу, отвечая на вопрос оппозиционного депутата Алексея Евграфова (Центристская партия Эстонии). По мнению министра, снова открыть второй нарвский погранпункт нельзя по соображениям безопасности, а также из-за агрессивных действий России.

Портал Rus.ERR напоминает, что в настоящее время из Нарвы в Россию и обратно можно пройти только через погранпункт "Нарва-1", который с мая работает не круглосуточно и у которого собираются очень длинные очереди людей.

"В ночное время граница была закрыта из-за решения России. Эстония должна реагировать на каждую реакцию России, и от России зависит, насколько будет открыта граница и что происходит с границей", - заявил Ляэнеметс, которого цитирует Rus.ERR.

Министр пояснил, что после того как с февраля прекратилось движение транспорта по автомобильному мосту, соединяющему Ивангород и Нарву, в том числе и в ночное время, у Эстонии нет причин держать КПП в Нарве открытым в ночное время.

Изначальное распоряжение о закрытии пограничного пункта "Нарва-2" на пешеходном мосту подписал в ноябре 2022 года гендиректор Департамента полиции и погранохраны Эльмар Вахер.

"После тщательного анализа Министерство внутренних дел действительно приняло решение закрыть пешеходный мост, соединяющий Нарву и Ивангород. Хотя и не из соображений безопасности - как мы уже упоминали ранее, этот мост не представляет никакой угрозы безопасности, потому что по нему передвигаются только люди, которые имеют вид на жительство в Эстонии, и граждане Эстонии", - комментировал тогда это решение советник главы МВД Воотеле Пяй.