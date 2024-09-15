СТАТИСТИКА Пандемия повлекла за собой подорожание гостиниц и рост числа местных туристов

"После кризиса любые поездки для населения стали более затратными", - отметила аналитик Департамента статистики Сигрид Саагпакк.

Если рассматривать допандемийные годы, то в 2018 году в среднем самыми затратными были поездки в целях отдыха (838 евро), однако в 2023 году первое место по расходам заняли рабочие поездки (798 евро в 2018 году и 1280 евро в 2023 году). В 2023 году на поездки для отдыха тратилось в среднем 1150 евро.

Средние расходы на поездки с целью навестить знакомых или родственников на протяжении шести лет оставались самыми низкими (386 евро в 2018 году и 537 евро в 2023 году).

Средние расходы на внутренние поездки значительно ниже, чем расходы на зарубежные поездки. В целом средние расходы на одну внутреннюю поездку составили 125 евро в 2018 году и 179 евро в 2023 году. Как правило, на поездки в целях отдыха тратят больше, чем на рабочие поездки. "Исключением здесь стал 2022 год, когда на деловые поездки в среднем тратили 306 евро, а на поездки в целях отдыха - 205 евро. За этим могут стоять различные социальные, экономические или политические факторы. В 2022 году были отменены многие коронавирусные ограничения, что могло повлиять на готовность работодателей проводить больше физических встреч с партнерами", - прокомментировала Саагпакк.

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