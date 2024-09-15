По данным Департамента статистики, жители Эстонии в 2023 году потратили на зарубежные поездки с ночевкой в среднем больше, чем в допандемийный период. Средняя сумма, которая тратится на зарубежные поездки, выросла за 2018-2023 годы на 43%. Хотя число туристов, останавливавшихся в предприятиях по размещению Эстонии, все еще не достигло допандемиийного уровня, но за шесть лет доля местных туристов увеличилась значительно.
СТАТИСТИКА ⟩ Пандемия повлекла за собой подорожание гостиниц и рост числа местных туристов
"После кризиса любые поездки для населения стали более затратными", - отметила аналитик Департамента статистики Сигрид Саагпакк.
Если рассматривать допандемийные годы, то в 2018 году в среднем самыми затратными были поездки в целях отдыха (838 евро), однако в 2023 году первое место по расходам заняли рабочие поездки (798 евро в 2018 году и 1280 евро в 2023 году). В 2023 году на поездки для отдыха тратилось в среднем 1150 евро.
Средние расходы на поездки с целью навестить знакомых или родственников на протяжении шести лет оставались самыми низкими (386 евро в 2018 году и 537 евро в 2023 году).
Средние расходы на внутренние поездки значительно ниже, чем расходы на зарубежные поездки. В целом средние расходы на одну внутреннюю поездку составили 125 евро в 2018 году и 179 евро в 2023 году. Как правило, на поездки в целях отдыха тратят больше, чем на рабочие поездки. "Исключением здесь стал 2022 год, когда на деловые поездки в среднем тратили 306 евро, а на поездки в целях отдыха - 205 евро. За этим могут стоять различные социальные, экономические или политические факторы. В 2022 году были отменены многие коронавирусные ограничения, что могло повлиять на готовность работодателей проводить больше физических встреч с партнерами", - прокомментировала Саагпакк.
Размещение в Эстонии стало дороже
В 2023 году туристы платили за одну ночь в среднем 46 евро, а непосредственно перед пандемией - 39 евро. "Здесь следует отметить, что учитывались все ночевки вне зависимости от того, ночевал ли в номере один человек или несколько, ночевали ли в отеле, гостевом доме или вовсе использовали размещение в частном секторе", - пояснила Хельга Лаурмаа из Департамента статистики.
В 2020 и 2021 годы в связи с пандемией в предприятиях по размещению останавливалось мало туристов, поэтому средняя стоимость размещения за ночь была ниже - от 32 до 34 евро. На протяжении всех тех лет дороже всего было останавливаться в Таллинне, далее следовал Тарту.
"Помимо коронавируса на цены в туристическом секторе повлияли и другие факторы. Средняя суточная стоимость размещения по уезду зависит и от того, сколько в нем более дорогих или более дешевых вариантов размещения, а также от числа клиентов", - пояснила Лаурмаа.
Доля внутреннего туризма увеличилась
В 2018-2019 годы больше половины клиентов предприятий по размещению были зарубежными туристами. "Начиная с марта 2020 года, когда в Эстонии разразился кризис здравоохранения и поездки за пределы страны были ограничены, жители Эстонии стали более активно использовать услуги наших предприятий по размещению", - констатировала Лаурмаа.
Если в апреле и мае 2020 года у предприятий по размещению было очень мало клиентов, а многие предприятия по размещению были и вовсе закрыты, то уже в июле число местных туристов превысило уровень 2019 года.
В 2018 году было совершено 4,4 миллиона внутренних поездок с ночевкой, в 2019 году - 3,5 миллиона. Во время пандемии их число сократилось до 2,1 миллиона. После пандемии наблюдается тенденция медленного восстановления, однако число внутренних поездок с ночевкой все еще не достигло допандемийного уровня и в 2023 году составило 3,2 миллиона.
Самое популярное место назначения - Харьюмаа
Пятерка наиболее посещаемых мест назначения на протяжении шести лет не изменилась. Среди уездов Эстонии зарубежные туристы предпочитали Харьюский уезд, в том числе город Таллинн. "Несомненно, самой ценной достопримечательностью столицы является включенный в список всемирного наследия ЮНЕСКО Старый город", - прокомментировала Хельга Лаурмаа популярность Таллинна в качестве туристического направления.
Другими наиболее посещаемыми местами являются уезды летней столицы Пярну, студенческого города Тарту и островного курортного города Курессааре. Городище Курессааре является одной из лучше сохранившихся средневековых крепостей на территории стран Балтии.
Ида-Вируский уезд посещало много туристов из России, однако на данный момент рынок восточного соседа закрыт.
Меньше зарубежных туристов останавливается в предприятиях по размещению Йыгеваского, Ярваского и Раплаского уездов. "Эстония - маленькая страна, и после посещения интересных туристических объектов в этих уездах часто туристы не остаются там с ночевкой, а отправляются в следующие пункты назначения", - пояснила Лаурмаа.