Мухоморы самые проблемные: из-за хорошего урожая грибов растет число обращений с отравлениями

Несколько урожайных лет подряд привели к росту числа отравлений грибами.

- В прошлом году к концу сезона на инфолинию по вопросам отравлений поступило рекордное количество звонков - 123, и в этом году ситуация примерно такая же. Такое количество обращений вызывает беспокойство, поскольку все случаи отравления грибами можно предотвратить, - отметила руководитель инфоцентра по отравлениям Маре Одер.

Во избежание отравлений стоит собирать и употреблять в пищу только те грибы, которые хорошо знакомы. Встречающиеся в лесах Эстонии съедобные и ядовитые грибы могут быть очень похожи друг на друга, и их легко перепутать.

- Я призываю всех любителей грибов не пытаться определить гриб с помощью мобильных приложений или в специальных группах в социальных сетях. Освещение и другие факторы могут настолько сильно повлиять на изображение, что определить гриб совершенно невозможно. Не стоит доверять комментариям, оставленным под публикациями с просьбой определить гриб - они могут быть опрометчивыми и неточными. При любом сомнении лучшим вариантом будет оставить гриб в лесу. Достоверно определить тип гриба могут только ученые-микологи. Одна из прекрасных возможностей встретиться с ними - посетить выставку грибов, которая пройдет в Эстонском музее природы, - рассказала Одер.