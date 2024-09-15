Руководители Кохтла-Ярве встретились с представителем правительства в Ида-Вирумаа

Как сообщается на городском веб-сайте Кохтла-Ярве, целью встречи было получить представление о применении средств Фонда справедливого перехода и прочих правительственных мер поддержки уезда. Обсуждали предлагаемые фондом меры поддержки предпринимательства, меры по реновации многоквартирных домов и будущие перспективы сланцедобывающей промышленности в контексте города Кохтла-Ярве.

Яанус Пурга упомянул, что примерно четверть - около 50 миллионов евро - всех средств Фонда справедливого перехода, предназначенных для инвестиций в развитие предпринимательства, будет вложена в проекты, связанные с Кохтла-Ярве. При этом интересным является факт, что объем инвестиций, реализуемых в Кохтла-Ярве, в процентном соотношении совпадает с количеством жителей города, то есть, примерно четверть всех жителей уезда проживает в Кохтла-Ярве.

Также важно, что благодаря деньгам, которые будут выделены на развитие предпринимательства в Ида-Вирумаа, в Кохтла-Ярве создадут несколько сотен новых рабочих мест.

На встрече также обсуждали меры по реновации многоквартирных домов. Представитель правительства подчеркнул, что в Кохтла-Ярве, к сожалению, очень низкая активность подачи ходатайств на выделение денежной поддержки на реновацию многоквартирных домов. Осенью будет создана отдельная мера поддержки реновации многоквартирных домов, предназначенная для Ида-Вирумаа, с помощью которой можно будет покрыть до 80 процентов расходов на реновацию.

В конце встречи обсуждали будущие перспективы сланцедобывающей промышленности в контексте города Кохтла-Ярве. Председатель городского собрания Эдуард Одинец сделал акцент на то, что база городских доходов напрямую связана с развиваемой в городе промышленностью, поэтому необходимо регулярно организовывать подобные встречи и обмениваться информацией между представителем центрального правительства, членами горсобрания и горуправления.