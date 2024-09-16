Интернетом пользуется 92,9% домохозяйств Эстонии, Ида-Вирумаа в конце списка

⦁ Больше всего пользователей интернета среди населения в возрасте 16–54 лет (более 95%). ⦁ 81% людей читает в интернете газеты и журналы. ⦁ Самые активные пользователи интернета проживают в Рапласком уезде: их доля составляет 95,4% от всего населения уезда.

«Всего интернетом пользуется 544 800 домохозяйств, т. е. 92,9% домохозяйств Эстонии», — пояснила аналитик Департамента статистики Сигрид Саагпакк.

Аналитик добавила, что между занятыми и безработными есть некоторое различие — последние пользуются интернетом реже. «Если среди работающего населения интернетом пользуется 97,7% домохозяйств, то среди безработных — 91,6%» — отметила аналитик.

При рассмотрении разных возрастных групп можно заметить, что пользователей интернета больше всего среди лиц в возрасте 16–54 лет, в частности более 95%. Среди населения старше 54 лет доля пользователей интернета составляет менее 90%. «По сравнению с другими возрастными группами пожилые люди используют интернет несколько реже. Среди населения в возрасте 65–74 лет в этом году было 104 000 пользователей интернета, т. е. около 70% от всей возрастной группы», — сказала она.

Среди жителей Эстонии совершение покупок в интернете по-прежнему популярно

Относительно услуг можно отметить, что чаще всего люди пользуются интернет-банком (90,4%) и электронной почтой (89,7%). «Более 88% людей ищет в интернете дополнительную информацию о различных продуктах или услугах. Кроме того, в интернете распространено чтение газет и журналов (81%), просмотр видео (74%) и прослушивание музыки (71%)», — отметила аналитик.