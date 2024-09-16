Данные Департамента статистики показали, что чаще всего жители Эстонии пользуются в интернете банковскими услугами и электронной почтой. По сравнению с прошлым годом увеличилось число пользователей социальных сетей: в этом году их стало на 5,7% больше.
Интернетом пользуется 92,9% домохозяйств Эстонии, Ида-Вирумаа в конце списка
⦁ Больше всего пользователей интернета среди населения в возрасте 16–54 лет (более 95%).
⦁ 81% людей читает в интернете газеты и журналы.
⦁ Самые активные пользователи интернета проживают в Рапласком уезде: их доля составляет 95,4% от всего населения уезда.
«Всего интернетом пользуется 544 800 домохозяйств, т. е. 92,9% домохозяйств Эстонии», — пояснила аналитик Департамента статистики Сигрид Саагпакк.
Аналитик добавила, что между занятыми и безработными есть некоторое различие — последние пользуются интернетом реже. «Если среди работающего населения интернетом пользуется 97,7% домохозяйств, то среди безработных — 91,6%» — отметила аналитик.
При рассмотрении разных возрастных групп можно заметить, что пользователей интернета больше всего среди лиц в возрасте 16–54 лет, в частности более 95%. Среди населения старше 54 лет доля пользователей интернета составляет менее 90%. «По сравнению с другими возрастными группами пожилые люди используют интернет несколько реже. Среди населения в возрасте 65–74 лет в этом году было 104 000 пользователей интернета, т. е. около 70% от всей возрастной группы», — сказала она.
Среди жителей Эстонии совершение покупок в интернете по-прежнему популярно
Относительно услуг можно отметить, что чаще всего люди пользуются интернет-банком (90,4%) и электронной почтой (89,7%). «Более 88% людей ищет в интернете дополнительную информацию о различных продуктах или услугах. Кроме того, в интернете распространено чтение газет и журналов (81%), просмотр видео (74%) и прослушивание музыки (71%)», — отметила аналитик.
Жителям Эстонии нравится покупать и заказывать в интернете различные транспортные услуги, это делают 57,9% женщин и 58,7% мужчин. В интернете часто покупают и билеты на мероприятия, что в одинаковой степени популярно как среди женщин, так и мужчин.
«В последние годы наблюдается тенденция постоянного роста числа пользователей социальных сетей. В 2024 году доля пользователей социальных сетей от всех пользователей интернета была на 5,7% больше, чем в прошлом году», — подчеркнула Саагпакк.
Покупки в интернете у мужчин и женщин различаются
Мужчины чаще покупают в интернете одежду и обувь (42,4%), заказывают в ресторанах или сетях быстрого питания готовую еду (36,2%) и используют стриминговые услуги (32,6%). Среди мужчин популярно также приобретение предлагаемых различными предприятиями услуг размещения (34,9%). Среди пользующихся интернетом мужчин 33,8% скачивали обновления программного обеспечения.
«Женщины также предпочитают покупать в интернете одежду, обувь и аксессуары (71%). Популярны также косметика и товары для красоты (48,5%). Как и в случае мужчин, среди женщин популярно заказывать готовую еду (37,9%)», — сказала аналитик. Помимо прочего, женщины покупают лекарства и товары для здоровья (30,6%), а также продукты питания и напитки (25,9%).
Меньше всего пользователей интернета отмечается в Выруском уезде и в Ида-Вирумаа
Наибольшая доля пользователей интернета в 2024 году отмечалась в Рапласком уезде (95,4% всего населения уезда). В Тартуском уезде доля пользователей интернета составила 93,9%, в Харьюском — 93,4% и в Пярнуском — 93,4%. Меньше всего пользователей интернета в этом году было в Выруском уезде (85,5%). В Ида-Вирумаа этот показатель 87,3%, с которым уезд находится на предпоследнем месте.