Полиция задержала мужчин, совершивших тысячи мошеннических звонков

Летом тысячи местных жителей получили автоматизированные звонки, в которых утверждалось, что необходимо обновить или сменить договор мобильного оператора. Во время звонка предлагалось нажать на телефоне цифру один, чтобы продолжить разговор с якобы представителем оператора мобильной связи. После этого звонок перенаправлялся мошеннику, работающему в колл-центре за границей. В ходе разговора жертв просили сообщить свой личный код и пароли от SMART-ID. Вскоре потерпевшие обнаруживали, что с их банковского счета были совершены переводы на зарубежные банковские счета. Кроме того, на имя жертв оформлялись быстрые кредиты.

Руководитель криминального бюро Пыхьяской префектуры Урмет Тамбре отметил, что главные организаторы преступлений действуют за границей, но все активнее ищут местных жителей, которые могли бы помочь им в совершении мошенничеств. "В августе в Эстонии были задержаны три человека, которых, по предварительной информации, завербовали иностранные преступники. Им также были отправлены необходимые устройства и предоставлены инструкции, как действовать", – добавил он.

По данным полиции, действия молодых людей координировались из иностранного колл-центра. Их завербовали через приложение Telegram, предложив оплату в размере 80 евро в день. Также были оплачены расходы на аренду помещений для работы.

"Мы сотрудничаем с поставщиками услуг мобильной связи, и в данном случае в начале августа мы получили информацию о необычном увеличении числа звонков с использованием сим-карт через одну из базовых станций. Несколько дней спустя мы выяснили, что в одном из хостелов в районе Мустамяэ в Таллине была арендована комната, где действовали преступники", – рассказал Тамбре.

Во время обысков криминальная полиция обнаружила технические устройства, которые позволяли одновременно совершать десятки автоматизированных мошеннических звонков, а также компьютер, роутеры и сим-карты оператора. В тот же день молодые люди были задержаны в качестве подозреваемых.

"Организованные преступные группы активно пытаются завербовать местных жителей, чтобы снизить риск самим быть пойманными. Не принимайте предложения о незаконной работе, поступающие через мессенджеры. Такая работа, обещающая большие доходы, рано или поздно приведет к уголовному расследованию", – предупредил Тамбре.