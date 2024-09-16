Родительская академия в Нарве поддерживает родителей, чьи дети начали учиться на эстонском языке

По словам Анны Голубевой, руководителя Центра многоязычного образования Нарвского колледжа Тартуского университета, первые встречи в Родительской академии показали, что у родителей есть много вопросов как об обучении на втором языке, так и о родном языке детей. «По этой причине осенью мы отдельно сосредоточимся на тематике поддержания развития родного языка ребенка», - прокомментировала Голубева.

В осеннем семестре Родительская академия запланировала провести четыре встречи. Они проходят на русском языке. 20 сентября в 17.30, «Технологии родительской поддержки ребенка с особыми потребностями при переходе на эстонский язык обучения», спецпедагог Марина Вечер 17 октября в 17.30, «Родной язык и культурная идентичность ребенка», преподаватели Нарвского колледжа Тартуского университета Елена Нымм и Ольга Бурдакова 20 ноября в 17.30, «Поддержка родного языка чтением: что и как читать?», преподаватель Нарвского колледжа Тартуского университета Елена Дерябина 4 декабря в 17.30, «Обучение на эстонском языке в гимназии. Чего ждать?», директор Нарвской эстонской гимназии Ирене Кяосаар

Целью Родительской академии является предложить поддержку родителям, чьи дети начали или начнут учиться на эстонском языке. Дополнительную информацию можно найти на домашней странице Родительской академии.