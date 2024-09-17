Скоро правительство представит на рассмотрение в Рийгикогу проект госбюджета. Проект, а не готовый госбюджет. Задачей Рийгикогу является не только утверждать бюджет, но и принимать наиболее важные касающиеся управления государством вопросы. Однако что это означает?
Алар Карис: Давайте не будем душить экономику в угоду правилам
Мы не считаем, что члены парламента должны доказывать избирателям свои достижения таким образом, что будут выторговывать статьи расходов в пользу своих сторонников. В то же время и в случае бюджета должен сохраняться строгий парламентский контроль. Это общеизвестная истина.
Мы годами говорили, дескать, пусть бюджет будет прозрачным. Я сказал бы, скорее, так, что бюджет должен быть контролируемым, допускающим парламентское взвешивание. Только тогда, когда видно, как точно используются деньги, возникает почва для дискуссии о том, был ли сделанный выбор разумным.
Почему это особенно важно именно сейчас? Мы много говорим об урезаниях. Это хорошо, поскольку нынешняя картина вынуждает нас больше прежнего оценивать необходимость публичных расходов. Настоящее дает нам возможность оценить, что вообще нужно делать нашему государству, насколько велика должна быть роль государства в экономике и социальной жизни, в правильном ли направлении мы двигались.
Однако урезание на какие-то проценты может оказаться и не лучшим путем, хотя так проще всего достичь политического компромисса. Но если государство из года в год делало расходы, относительно которых на сегодня ясно, что они не были оправданны, то сокращение необоснованных расходов на 10% тоже не будет разумным решением.
С другой стороны, в урезаниях кроется также большая опасность. Использование государственных денег может формироваться также на основании того, какой министр лучше всего сумеет противостоять давлению мер жесткой экономии. Конечно, работа министра и состоит в разъяснении необходимости своей области деятельности, однако столь же понятно и то, что каждый министр думает также об успешности своей партии по сравнению с другими партиями. Это неизбежно.
В то же время именно в Рийгикогу можно оценить бюджет в целом и решить, имеются ли в достигнутом результате какие-то ориентиры, кроме политического компромисса.
Парламентский контроль над бюджетом не только обеспечивает права Рийгикогу. Он является также важным средством сохранения честности нашей экономической среды. Я тоже прочитал в свежем отчете Госконтроля парламенту, что распределение государственных дотаций не всегда прозрачное и субсидии предоставляются таким образом, что не обеспечивается честная конкуренция. Дело Рийгикогу - заняться этой темой и попросить разъяснений у правительства. Я подчеркиваю именно то обстоятельство, что в лице бесконтрольных субсидий речь может идти не только о разбазаривании денег, но и об искажении экономической среды. Особенно в маленьком государстве конкуренция имеет ключевое значение при снижении цен.
Мы можем в общем говорить об открытости нашей экономики. Однако если некоторые секторы страдают под гнетом созданной при содействии государства рыночной власти, которой наслаждаются предприятия-фавориты, то мы вбиваем также клин в дело развития экономики.
"Только тогда, когда видно, как точно используются деньги, возникает почва для дискуссии о том, был ли сделанный выбор разумным".Алар Карис, президент Эстонской Республики
Вполне возможно, что выдача государственных субсидий была обусловлена искренним желанием поддержать развитие экономики. Однако более общий вопрос, с которым мы здесь сталкиваемся, заключается в том, как развивать экономику. В последнее время много говорится о том, что мы должны привлекать в Эстонию зарубежные инвестиции и среди прочего устанавливать льготы для предпринимателей. Наверняка это является одним из рычагов, однако в отдаленной перспективе мы не посодействуем нашей собственной экономике, если наполним ее различными исключениями и специальными льготами. Гораздо важнее создать такую среду, которая сама содействовала бы инвестициям.
Разумные, прозрачные, равные для всех правила, а не множество оговоренных исключений - это было бы правильным путем.
Однако экономику можно и задушить в угоду правилам. Я не считаю, что результативность работы парламента можно измерить тем, сколько законов было принято. Мерилом эффективности и плодотворности является, скорее, то, насколько хорошо удалось перевести какую-либо обобщенную цель в четкую и целесообразную правовую норму.
Наметить цели в экономике поможет рапорт, который экспертный совет по конкурентоспособности представил в июне Рийгикогу. Одними из проблем в рапорте названы излишняя бюрократия и возложенное на предприятие бремя регуляций, которое в будущем, очевидно, еще больше вырастет.
Именно при формировании европейской политики у нас имеются наилучшие возможности воевать с бесполезными правилами. Однако давайте подумаем также о том, с какой целью устанавливаются правила на уровне Евросоюза. Если их целью является создание и углубление единого рынка, то это согласуется с интересами Эстонии.
Росту нашей экономики должен содействовать экспорт. Однако несущей идеей европейской интеграции является открытие рынков для зарубежной конкуренции. Чем более развита наша экономика, тем важнее для нас интеграция в Европейский единый рынок. Однако наши предприятия будут успешными в условиях международной конкуренции только если мы не станем необдуманно добавлять к европравилам какие-то требования со своей стороны. Признавая и вводя новые европравила, мы, скорее, должны думать о том, позволят ли они нам упростить и улучшить что-то в нашем собственном праве.
Хорошо, что комиссия Рийгикогу по делам Евросоюза старается раньше, чем прежде, влиять на формирование европейской политики. Когда какой-нибудь проект на европейском уровне уже готов и ждет окончательного одобрения, то уже поздно начинать излагать точки зрения Эстонии. Рийгикогу требуется помощь специалистов и групп по интересам, чтобы прояснять, что в действительности принесут с собой какие-либо планируемые директивы в условиях Эстонии. Чтобы защищать интересы Эстонии, они должны быть заранее изложены и оформлены в виде точек зрения, подкрепленных аргументацией специалистов.
Эстония - это Европа. Это так, однако у нас имеются особенное прошлое, свой политический опыт, свое понимание о государственности, отраженное в нашей Конституции. Мы должны защищать свою Конституцию, являясь также членами Евросоюза.
Из речи президента Эстонской Республики на первом заседании осеннего сезона Рийгикогу 9 сентября.