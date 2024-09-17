Алар Карис: Давайте не будем душить экономику в угоду правилам

Мы не считаем, что члены парламента должны доказывать избирателям свои достижения таким образом, что будут выторговывать статьи расходов в пользу своих сторонников. В то же время и в случае бюджета должен сохраняться строгий парламентский контроль. Это общеизвестная истина.

Мы годами говорили, дескать, пусть бюджет будет прозрачным. Я сказал бы, скорее, так, что бюджет должен быть контролируемым, допускающим парламентское взвешивание. Только тогда, когда видно, как точно используются деньги, возникает почва для дискуссии о том, был ли сделанный выбор разумным.

Почему это особенно важно именно сейчас? Мы много говорим об урезаниях. Это хорошо, поскольку нынешняя картина вынуждает нас больше прежнего оценивать необходимость публичных расходов. Настоящее дает нам возможность оценить, что вообще нужно делать нашему государству, насколько велика должна быть роль государства в экономике и социальной жизни, в правильном ли направлении мы двигались.

Однако урезание на какие-то проценты может оказаться и не лучшим путем, хотя так проще всего достичь политического компромисса. Но если государство из года в год делало расходы, относительно которых на сегодня ясно, что они не были оправданны, то сокращение необоснованных расходов на 10% тоже не будет разумным решением.