День авиации привел в Йыхви семь частных самолетов и четыре вертолета. К самолетам можно было подойти очень близко, а на вертолете - даже полетать, он поднимался в небо 60 раз, прокатив 180 пассажиров.

Входных билетов на мероприятие не продавали, поэтому точную цифру посетителей назвать нельзя, но руководитель недоходного общества "Ida Event" Эрик Сечков, по инициативе которого в Йыхви вновь состоялся День авиации, не сомневается, что несколько тысяч. Об этом можно судить даже по постоянно забитой стоянке для автомобилей. Да и на поле постоянно шло движение - было чем заняться в разных уголках.

- С утра были опасения, что погода нелетная, но, к счастью, тучи разошлись, и самолеты из разных уголков страны поднялись в небо и приземлились у нас, - облегченно вздыхает он. - Все получилось.