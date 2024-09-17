Традиционный фестиваль "Noortefest", организованный Кохтла-Ярвеским молодежным центром и проходивший в субботу на центральной площади Ахтме, собрал сотни людей, внимания хватило для всех участников.

Директор Кохтла-Ярвеского молодежного центра Алиса Линтер призналась, что без переживаний не обошлось: получилось так, что на субботу запланировано было много разных массовых мероприятий, соберется ли публика на их фестиваль?

Волнения были напрасными: погода не подвела, уже после полудня площадь ожила и движение не утихало несколько часов - нечасто здесь бывает столько людей.