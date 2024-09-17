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Ремонт фундамента здания Люганузеской школы добавил новые фрагменты к истории мызы Пюсси

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Фундамент школьного здания будет разрыт на глубину подвала, гидроизолирован и утеплен, а также обновят водосточные системы.
Фундамент школьного здания будет разрыт на глубину подвала, гидроизолирован и утеплен, а также обновят водосточные системы. Фото: Lüganuse kool

Толстые стены, обнаруженные при раскопках фундамента, указывают на средневековую мызу, считает историк Валло Реймаа.

Здание Люганузеской школы было построено в 1924-1926 годах на фундаменте господского дома бывшей мызы Пюсси. В то время она называлась Пюссиской начальной школой.

Треть бывшего мызного подвала использовалась в качестве школьного гардероба и служила в этой роли до осени прошлого года. В советское время в гардеробную был устроен отдельный вход со двора, а фундамент в этой части здания был покрыт примитивной гидроизоляцией, которая, однако, не сильно препятствовала проникновению воды.

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