Толстые стены, обнаруженные при раскопках фундамента, указывают на средневековую мызу, считает историк Валло Реймаа.
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Ремонт фундамента здания Люганузеской школы добавил новые фрагменты к истории мызы Пюсси
Здание Люганузеской школы было построено в 1924-1926 годах на фундаменте господского дома бывшей мызы Пюсси. В то время она называлась Пюссиской начальной школой.
Треть бывшего мызного подвала использовалась в качестве школьного гардероба и служила в этой роли до осени прошлого года. В советское время в гардеробную был устроен отдельный вход со двора, а фундамент в этой части здания был покрыт примитивной гидроизоляцией, которая, однако, не сильно препятствовала проникновению воды.