Самоходные гаубицы "Kõu" грохотали в выходные в Ида-Вирумаа

Самоходные гаубицы "K9 Kõu" открывали огонь с расположенного в Ремнику на берегу Чудского озера места стрельбы по мишеням, расположенным на расстоянии 30 километров на Сиргаласком полигоне. Речь идет о единственном сейчас в Эстонии регионе, где можно стрелять на такую дистанцию, минимально тревожа жизнь окрестных поселений.

- Раньше у нас в Эстонии на такое большое расстояние из орудий не стреляли. Мы знаем, что в состоянии это делать, однако любую теоретическую модель надо проверять и на практике, ведь тогда проясняются также необходимые моменты обучения, - сказал проводивший стрельбы майор Танель Татси.