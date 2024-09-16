14 сентября около четырех часов дня спасатели получили вызов к заброшенному зданию на улице Харидузе в Силламяэ, где горело чердачное помещение.
В Силламяэ подожгли заброшенное здание
Людей поблизости видно не было. К моменту прибытия спасателей горело одно из помещений на третьем этаже.
К 16.33 пожар был остановлен. Далее одной комнаты огонь не распространился.
Вероятно, поджигатели забрались в здание через один из входов.
Спасатели напоминают, что неиспользуемые здания владельцы должны закрывать от посторонних лиц.
Данное здание не раз горело и прежде.