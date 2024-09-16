В Силламяэ подожгли заброшенное здание

Людей поблизости видно не было. К моменту прибытия спасателей горело одно из помещений на третьем этаже.

К 16.33 пожар был остановлен. Далее одной комнаты огонь не распространился.

Вероятно, поджигатели забрались в здание через один из входов.

Спасатели напоминают, что неиспользуемые здания владельцы должны закрывать от посторонних лиц.

Данное здание не раз горело и прежде.