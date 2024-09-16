ГАЛЕРЕЯ В Йыхвиской основной школе начались олимпийские игры

1 сентября каждый класс по жребию узнал, какую страну он будет представлять. Всего в олимпиаде Йыхвиской основной школы примут участие спортсмены из 23 стран, которые на церемонии открытия также прошли в цветах своих стран. Как и на церемонии открытия настоящих Олимпийских игр, был зажжен олимпийский огонь, спортсмены и судьи были приведены к присяге, а зрителям - показана красочная культурная программа.