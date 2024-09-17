ОДИН ВОПРОС Что будет, если у работодателя не окажется работы для работника?

Ведущий юрист-консультант Инспекции труда ВЛАДИМИР ЛОГАЧЕВ:

- Работодатель должен платить работнику среднюю зарплату, если работник трудоспособен и готов работать, но не работает потому, что работодатель не предоставил ему работу, не произвел необходимую подготовку к работе или задержал принятие работы. Исключением являются ситуации, когда работа не была предоставлена по вине работника.

Закон не предусматривает обязанности работника, так сказать, наверстать те дни, когда работодатель не мог предложить ему работу.

В ситуации, когда работодатель не предоставляет на оговоренных условиях работу или своими действиями иным образом препятствует выполнению работы работником, а также не платит среднюю зарплату, речь идет о нарушении обязанностей работодателем. В таком случае можно вести речь о досрочном расторжении трудового договора по инициативе работника.