ПЕРЕДОВИЦА Воспользуемся новыми возможностями для занятий спортом!

В Тойла и Йыхви состоялись народные забеги, на старт каждого вышло более 400 бегунов и ходоков. Примерно такое же количество участников было и на первом этапе новой школьной юношеской легкоатлетической серии "Золотая лига Ида-Вирумаа" в Йыхви. Следующий этап пройдет уже в этот четверг в Кивиыли, а третий через неделю в Силламяэ. Особой страстью к спорту выделяется Йыхвиская основная школа, где в течение всей недели широко проводятся собственные олимпийские игры.

Для спортивных болельщиков также предоставляются захватывающие возможности: в эти выходные в Нарвском ледовом холле пройдет турнир "Continental Cup" евросерии, где местной хоккейной команде будут противостоять клубы из Исландии, Литвы и Испании.

За последнее десятилетие возможности для занятий спортом в Ида-Вирумаа значительно улучшились. Было построено несколько плавательных бассейнов, стадионов, спортхоллов и тренажерных залов. Кроме того, построены велосипедные дорожки, тропы здоровья и пешеходные маршруты, чтобы можно было проводить время на природе по-спортивному, не тратясь при этом на билеты.

В конце сентября будет проведена республиканская неделя спорта, призывающая людей регулярно двигаться во имя более долгой и здоровой жизни. На самом деле нет никаких причин дожидаться каких-либо мероприятий в рамках кампании. Возможностей для физической активности в Ида-Вирумаа уже сейчас больше, чем когда-либо прежде. Давайте воспользуемся ими!