В этом году в школу kood/Jõhvi принято на треть больше студентов

По словам директора kood/Jõhvi Лаури Хаава, за три года работы школа программирования на основе самостоятельного обучения и групповой работы зарекомендовала себя как отличное дополнение образовательной системе Эстонии. «Обратная связь от выпускников и работодателей подтверждает, что 100% практическое обучение дает студентам необходимые навыки для успешного трудоустройства. Прием 295 новых студентов в этом году показывает, что интерес к профессии разработчика программного обеспечения по-прежнему высок», — добавил Лаури Хаав.

Для сравнения: три крупнейших профессиональных училища в области разработки программного обеспечения в этом году приняли 261 студента*.

Успешно закончившие учебную программу студенты получат практические навыки и знания, необходимые для работы в качестве разработчика программного обеспечения. Руководитель учебного центра kood/Jõhvi Кятлин Мерисалу подчеркнула, что помимо развития навыков программирования, в kood/Jõhvi важную роль играют навыки командной работы и управления временем. «Программа kood/Jõhvi предлагает гибкость и индивидуальное развитие, но командная работа и умение эффективно управлять временем помогают студентам добиваться лучших результатов и готовиться к карьере в сфере технологий», — добавила она.

В пятой группе kood/Jõhvi начали обучение 175 человек из 19 стран, средний возраст которых составляет 27 лет. Треть из них имеют высшее образование, а остальные имеют среднее или профессиональное образование.

Школа kood/Jõhvi, основанная осенью 2021 года, предлагает обучение технологиям с целью подготовки full-stack разработчиков программного обеспечения. Занятия в школе происходят как на основе самостоятельного обучения, так и работы в группах. В течение 12-18 месяцев студенты изучают возможные пути решения проблем, получают навыки работы в команде, front-end и back-end разработку, а на завершающем этапе программы специализируются в одной из областей: кибербезопасность, разработка мобильных приложений, искусственный интеллект и анализ данных.

За три года работы kood/Jõhvi приняла пять групп студентов, в общей сложности обучив 1000 человек, из которых более 100 уже вышли на рынок труда. Из стен школы вышли также первые стартапы — MindSee и strikt.tech. Студенты представляют 33 разных национальности, их средний возраст составляет 28 лет, из которых 25% — женщины. Летом 2024 года была открыта первая международная школа kood/Sisu в Финляндии, а в 2025 году планируется открытие kood/Võru в Эстонии.