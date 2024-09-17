В лыжах Авели Юурсалу сделает паузу из-за декретного отпуска

- В лыжах будет годовой перерыв в связи с декретным отпуском, - сказала она в субботу, после того как была признана победительницей нынешней Ида-Вирумааской серии забегов. Авели, девичья фамилия которой была Уусталу, нынешней весной вышла замуж за тренера и советника Алутагузеской волости по спорту Тимо Юурсалу.