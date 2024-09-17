Несколько лет входившая в эстонскую женскую сборную по лыжам и выступавшая также на пекинской зимней Олимпиаде в 2022 году Авели Юурсалу (23) нынешнюю зиму в лыжном спорте пропустит.
В лыжах Авели Юурсалу сделает паузу из-за декретного отпуска
- В лыжах будет годовой перерыв в связи с декретным отпуском, - сказала она в субботу, после того как была признана победительницей нынешней Ида-Вирумааской серии забегов. Авели, девичья фамилия которой была Уусталу, нынешней весной вышла замуж за тренера и советника Алутагузеской волости по спорту Тимо Юурсалу.
До конца года Авели Юурсалу поработает учителем физической культуры в Йыхвиской основной школе. После рождения ребенка она планирует вернуться в большой спорт. "Буду держать себя в форме и планирую вернуться к лыжам еще более сильной", - сказала она.