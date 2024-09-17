ЭПЦ готовит ответ МВД: церковь не участвует в политических процессах

"Синод подтвердил свою позицию, что ЭПЦ не участвует в политических процессах, и ее мнение по поводу высказываний патриарха уже выражено в заявлении Синода ЭПЦ МП от 2 апреля 2024 года", - сообщила во вторник, 17 сентября, пресс-служба эстонской православной церкви, передает rus.err.

"Кроме этого, в решении Синода говорится: "ЭПЦ проповедует евангельское учение о спасении мира через искупительную жертву Иисуса Христа – Сына Божия. Высший смысл и цель человеческой жизни мы полагаем в преодолении греховной природы человека с целью познания Бога и соединения с ним, что является залогом блаженной вечной жизни. Согласно уставу нашей церкви, мы свободно и независимо выстраиваем свои отношения с эстонским государством", - добавили в организации.

По сообщению пресс-службы, подробный ответ на письмо канцлера МВД будет направлен в министерство "в ближайшее время".

На прошлой неделе Rus.ERR сообщил, что Министерство внутренних дел оказалось глубоко обеспокоено недавним выступлением патриарха Кирилла и попросило Эстонскую православную церковь Московского патриархата дать (ЭПЦ МП) оценку его словам.

Поводом для обращения стали высказывания патриарха Московского и всея Руси Кирилла 28 августа - в праздник успения пресвятой Богородицы.

В МВД осудили заявления и призывы Кирилла, назвав их империалистическими, а также считая, что они могут представлять угрозу внутренней безопасности Эстонии.