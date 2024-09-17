В Эстонии растет число передозировок от наркотиков

В последние годы на черный рынок в Эстонию пришли сильнодействующие синтетические опиоиды, которые относятся к группе нитазенов. Если в прошлом году около сотни человек погибли из-за употребления наркотиков, то в этом году мы движемся к новому максимальному значению, сказал глава бюро по уголовным преступлениям Пыхьяской префектуры Урмет Тамбре, пишет rus.err.

За последние семь месяцев скончались 57 человек. В августе в скорую помощь поступило рекордное количество вызовов, связанных с передозировкой наркотиками.

"Я бы не сказал, что нитазены стали более доступны. Скорее появилось больше дилеров и изменилась консистенция вещества. Да, смертей стало больше, но это связано с тем, что человек, который смешивает вещества, не умеет это правильно делать. Люди почему-то доверяют поставщику, но если он ошибается, происходят передозировки", – прокомментировал ситуацию Тамбре.

В Институте развития здоровья отмечают, что передозировки со смертельным исходом происходят также из-за смешанного употребления наркотиков. То есть когда различные препараты, несовместимые между собой, принимаются одновременно, либо когда один препарат усиливает эффект другого.

"Если когда-то давно можно было говорить о какой-то сезонности, мол, летом наблюдается увеличение числа случаев, то подобная закономерность больше не прослеживается. Сейчас ситуация зависит от множества факторов. В основном от силы действия поступившего препарата, его состава (что еще к нему примешено), других доступных наркотиков на рынке", – сказала глава отдела в Институте развития здоровья Алена Курбатова.

Она также отмечает, что люди стали чаще обращаться к специалистам по разным вопросам, связанным с избавлением от зависимости от наркотиков. Однако полного представления, сколько людей желают быть на лечении, у Института нет, поскольку доступ услуг ограничен и все места заняты.